Koeman houdt Zirkzee buiten wedstrijdselectie voor Nations League-duel met Hongarije

Bondscoach Ronald Koeman heeft Joshua Zirkzee niet opgenomen in zijn wedstrijdselectie voor de Nations League-wedstrijd tegen Hongarije van zaterdagavond. De spits zal in de Johan Cruijff Arena op de tribune plaatsnemen. Ook Justin Kluivert ontbreekt op de lijst van 23 spelers.

De afgelopen interlandperiodes rouleerde Koeman in de spits tussen Zirkzee en Brobbey. Zirkzee speelde het eerste duel van een interlandperiode in de basis en Brobbey het tweede duel. Nu Zirkzee niet bij de wedstrijdselectie zit, heeft Koeman in de spits de keuze uit Ajacieden Brobbey en Wout Weghorst.