Koeman laat De Jong niet twee duels starten bij Oranje: 'Eentje zou mogelijk zijn'

Oranje-bondscoach Ronald Koeman heeft alle 25 spelers tot zijn beschikking voor het Nations League-duel met Hongarije morgenavond (20.45 uur). Ook de van een enkelblessure teruggekeerde Frenkie de Jong kan spelen.

Maar, zegt Koeman: "Hij zal niet twee wedstrijden starten. Eentje zou wel mogelijk zijn." Of De Jong morgen al in de basis start, wilde hij niet zeggen.

De bondscoach is in ieder geval blij met de terugkeer van de middenvelder. "Dat soort spelers mis je bij het Nederlands elftal, ieder team zou dat soort spelers missen. Ook bij zijn club."

Welke drie van de zes?

Het is de vraag welke drie middenvelders Koeman op het middenveld neerzet. Want ook Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders zijn wedstrijdfit, en in vorm. Koeman kan ook nog kiezen uit Quinten Timber en Mats Wieffer, die ook in de selectie zitten. En dan zijn Jerdy Schouten en Joey Veerman nog geblesseerd.

De Jong, Koopmeiners, Gravenberch én Reijnders tegelijk opstellen, "zou in bepaalde situaties kunnen, maar de wedstrijd van zaterdag vraagt om iets anders", legt Koeman uit. "Ik hou het in principe wel bij drie middenvelders."

Koeman: "Ik ben voorstander van een complementair middenveld. Waar alles in zit; diepte zonder bal, iemand die op '6' kan spelen. In de selectie die wij nu hebben, zit een heel goed middenveld."

Oranje wil zich tegen Hongarije weer van zijn beste kant laten zien, zegt Koeman. Afgelopen drie duels werd er niet gewonnen. En in de laatste wedstrijd tegen Duitsland (1-0 verlies) had Nederland het erg moeilijk in de opbouw. Dat is uitgebreid geëvalueerd.

"Het plan kwam niet tot uiting. Dat kan ook door een tegenstander komen", aldus Koeman. "We waren slordig en konden de vrije man niet vinden. De wedstrijd lezen was moeilijk."

En dan is de terugkeer van de "slimme" De Jong zeer welkom. Koeman: "Een speler met een groot tactisch inzicht, die een wedstrijd leest. Hij speelt mensen uit met zijn versnelling. Maar ook in het druk zetten, het snel zien: wanneer moet ik druk zetten of wachten. Dat zijn grote kwaliteiten. En inmiddels heeft hij ook de nodige ervaring."

ANP Frenkie de Jong (links) op de training van het Nederlands elftal

Van een afstandje zal doelman Bart Verbruggen zaterdag zien hoe het eraan toe gaat op dat middenveld. De keeper van Brighton & Hove Albion speelt tegen Hongarije, dat is wel zeker.

"Vorige interlandperiode hebben we nogal wat kritiek gehad. De periode daarvoor was heel lovend. De waarheid ligt in het midden", aldus de doelman. "Als je goed speelt, zijn er dingen die beter kunnen. Als je een mindere dag hebt zijn er echt wel dingen die goed zijn gegaan."