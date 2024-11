NOS Voetbal • vandaag, 06:53 Koopmeiners wil eens echt overtuigen in Oranje: 'Heeft aan me geknaagd' Thierry Boon volgt Oranje namens NOS Sport

2:03 Koopmeiners grote meneer bij Juventus, maar nog onzichtbaar in Oranje

Van het winnen van de Europa League naar het missen van het EK. En van het maken van een droomtransfer naar niet slapen door een gebroken rib. De voetballerij smijt Teun Koopmeiners alle kanten op. "Maar ik ben weer vol enthousiasme bij Oranje."

Terug naar maandagavond 10 juni, Rotterdam. Een zwarte dag voor Koopmeiners. Hij raakte geblesseerd in de warming-up voor het oefenduel met IJsland (4-0 winst) en moest het EK aan zich voorbij laten gaan. "Daar heb ik het wel heel zwaar mee gehad", zegt hij dinsdag in Zeist, waar het Nederlands elftal traint voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (zaterdag 20.45 uur) en Bosnië en Herzegovina (dinsdag 20.45 uur).

"Ik weet nog dat ik de ochtend erna letterlijk via de achterdeur verdween", blikt Koopmeiners terug. "Toen ik in de taxi naar huis zat, reden we langs de bus waarin de jongens naar Duitsland zouden vertrekken."

Orange Pictures Teun Koopmeiners is terug bij Oranje

Dat was even flink slikken voor de middenvelder, die wekenlang moest toekijken met een liesblessure. "Dan proberen mensen je wel te troosten door te zeggen dat ik nog jong ben en er nog meer eindtoernooien gaan komen, maar ja. Al speel ik er nog acht, dan hadden het er negen moeten zijn."

Echt genieten van de vakantie zat er ook niet in voor de 26-jarige Noord-Hollander. "Ik dacht de hele tijd: ik had daar moeten zijn. Ik voelde me goed in de voorbereiding en de gesprekken met de bondscoach waren positief. Ik maakte zeker kans om te gaan spelen op het EK."

Samen kijken met De Roon

In Marten de Roon, destijds nog zijn teamgenoot bij Atalanta Bergamo, had Koopmeiners onverhoopt een metgezel. Ook die miste het EK door een blessure. Samen keken ze vanuit Italië naar de wedstrijden en zagen ze Oranje tot de halve finales reiken.

ANP Marten de Roon en Teun Koopmeiners samen in Oranje tijdens het WK 2022

"We zaten nog in de appgroep en hebben de jongens zo succes kunnen wensen. Dus we waren er wel een beetje bij betrokken, maar op een heel andere manier dan je zou willen", jammert Koopmeiners.

Tien jaar Juventus

Inmiddels heeft Koopmeiners Atalanta verruilt voor Juventus. Een droomtransfer, met een prijskaartje van een kleine 60 miljoen euro. Het toont aan wat voor een grote meneer Koopmeiners is geworden in Italië, waar hij zich meer dan thuis voelt.

'Iedereen denkt dat ik Atalanta heb genaaid, maar zo is het niet' Er was nogal wat te doen over de transfer van Teun Koopmeiners naar Juventus. Koopmeiners en Atalanta lagen overhoop. De Nederlander trainde vervolgens niet meer mee. Het maakte hem niet populair bij de fans, die het zagen als werkweigering. Volgens Koopmeiners ligt het echter anders. "Als iemand thuis zit, hoeft dat geen werkweigering te zijn. Hij kan ook weggestuurd zijn. Verder ga ik er niet op in. Er is een eenzijdig verhaal verteld, waardoor iedereen denkt dat ik de club heb genaaid. Zo zit het niet. Ik doe mijn verhaal nog wel een keer."

"Ik hoef het land niet meer uit!", lacht Koopmeiners. "Ik heb gekscherend tegen Juve gezegd dat ik daar tien jaar blijf. De competitie, het land, de mensen, het eten. Het zijn clichés, maar het is wel zo."

"Het plaatje klopt voor mij", vervolgt hij. "Ik ben ook niet iemand die de drang voelt om ooit in de Premier League te spelen. Mijn gevoel zegt nu dat ik zo lang mogelijk in Italië wil blijven."

Bij Oranje komt het er (nog) niet uit

Het huwelijk tussen Koopmeiners en het Nederlands elftal gaat een stuk stroever. De vorige interlands ontbrak hij door een gebroken rib. Zijn belangrijkste wapenfeit is die geniepige assists op Wout Weghorst uit een vrije trap vlak voor tijd tegen Argentinië in de kwartfinales van het WK in 2022.

0:46 2022: Weghorst zorgt voor ongekend slot met slimme vrije trap

De teller staat op 21 interlands, maar een reeks basisplaatsen zit daar niet bij. Terwijl Koopmeiners in clubverband al tijdenlang laat zien daar aanspraak op te maken, weet ook bondscoach Ronald Koeman.

"Teun heeft een fantastische stap gemaakt naar een grote club, waar hij een grote jongen is. Hij is nu weer fit en speelt meteen iedere wedstrijd. Dat wil je ook zien bij het Nederlands elftal. Die kwaliteiten heeft hij. Het is er alleen door verschillende redenen, zoals blessures, nog niet uitgekomen."

"Zonde", zucht Koopmeiners. "Als het bij je club allemaal heel goed gaat, wil je die vorm meenemen naar Oranje en het ook hier laten zien. Dat heeft wel aan me geknaagd. Aan de andere kant ben ik ook nuchter. Ik breek mijn rib niet expres."

Pro Shots Teun Koopmeiners bij Juventus

Nu heeft hij bij Oranje ook te maken met enorme concurrentie op het middenveld. Misschien wel zwaarder dan ooit. Want niet alleen Koopmeiners presteert uitstekend, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders laten bij hun clubs Liverpool en AC Milan minstens net zoveel zien.

En dan is er ook nog eens de langverwachte terugkeer van Frenkie de Jong, het oogappeltje van Koeman, een belangrijke schakel in het elftal. Koopmeiners zal moeten vechten voor zijn plek. "Dat moet ook bij het Nederlands elftal."

