Onderonsje met Guardiola en 'beter dan Cannavaro': Van Hecke telt nu echt mee

Het leek even onvriendelijk, een beetje fel zelfs. Er werd een huilgebaar gemaakt. Er was onbegrip. En een net iets te lange handshake. Maar aan het eind was er waardering. Toch?

Het fragment van het onderonsje van Manchester City-trainer Pep Guardiola, een van 's werelds meest aanbeden coaches, na de 2-1 nederlaag bij Brighton met Oranje-verdediger Jan Paul van Hecke was - zeker in Zeeland - wereldnieuws de afgelopen dagen.

De Spanjaard zocht de Zeeuw bewust op na het laatste fluitsignaal. Ook bondscoach Ronald Koeman, vriend van Guardiola en deze dagen de trainer van Van Hecke in Zeist, had het bijzondere tafereel gezien. "Ik ga maar eens aan JP vragen wat daar precies gezegd is. Heel interessant", zei Koeman.

Dat vond men in Engeland ook. Guardiola werd naar het moment gevraagd. "Hij speelde sterk tegen Erling (Haaland, red.). Maar ik heb ook tegen hem gezegd dat hij in duels meer op zijn benen moet blijven staan en niet steeds naar het gras moet gaan", zei de City-coach.

Op de beelden zag het er, met name in het begin, wat scherper uit dan het verhaal dat Guardiola na afloop schetste. En dus liet de Britse tabloidkrant Daily Mail er, voor de zekerheid, nog even naar laten kijken door een liplezer.

Die meende een iets fellere Guardiola te hebben gezien. "Maak je een geintje? Ben je serieus?", begon Guardiola volgens de liplezer tegen Van Hecke. "Zoiets doe je niet." De verdediger keek hem onwetend aan. "Ben je er trots op?", zou Guardiola nog hebben geroepen.

Stralende Zeeuw

Hoe dan ook: Guardiola neemt Van Hecke serieus als voetballer. Dat bewijst het gesprek. En hoewel het erop leek dat de Nederlander niet alles begreep van wat hij in zijn oor gefluisterd kreeg, moet hij het zien als een enorm compliment.

Vrij stilletjes heeft de man uit Arnemuiden zich ontwikkeld tot een onbetwiste basisspeler bij een subtopper in de Premier League. En, misschien wel net zo stilletjes, zit hij opnieuw bij Oranje. Alhoewel.

Bij binnenkomst in het spelershotel in Zeist inspecteert doelman Nick Olij meteen maar even de broekzak van Van Hecke, zo is te zien op beelden van de KNVB. Of Haaland er misschien nog inzit. Voetbalhumor.

Geen speler straalde meer dan Van Hecke, na de 2-2 tegen Duitsland in september. Hij maakte zijn debuut, als eerste Zeeuw in Oranje in 24 jaar. Zo ongeveer de hele familie was erbij in de Johan Cruijff Arena.

Voor zijn overleden vader

Behalve zijn grootste fan, zijn vader, die twee jaar geleden overleed en nu een inspiratiebron voor hem vormt. "Ik weet zeker dat hij heel trots op mij is nu", haalde Van Hecke zijn vader aan in een speech na afloop in de kleedkamer van Oranje.

De vorige interlandperiode moest hij geblesseerd aan zich voorbij laten gaan. Door liesproblemen miste hij twee competitieduels bij Brighton, waar hij direct hard werd gemist.

"Soms merk je pas hoe belangrijk spelers zijn als je ze mist", zei trainer Fabian Hürzeler. "JP is een persoonlijkheid die goed communiceert, altijd en overal wil winnen en over kwaliteiten beschikt die wij nodig hebben in de ploeg."

Dan tel je mee

Nu hij weer fit is, heeft Koeman 'm meteen weer bij het Nederlands elftal gehaald en loopt Van Hecke het trainingsveld in Zeist op alsof hij dat al jarenlang zo doet. De inmiddels 24-jarige voetballer heeft het allemaal op zijn manier gedaan.

Geen Ajax, Feyenoord of PSV, maar VV Goes en NAC Breda. En nu dus Brighton & Hove Albion, waar hij belangrijk is. Met een open blik kijkt hij de voetballerij in. Snel onder de indruk is hij niet. Ook niet van Guardiola.

Nee, dan nog eerder van het bezoek van vorige maand in Brighton: twee volle bussen met daarin wel honderd Zeeuwen. Of van zijn eigen liedje, dat hij inmiddels heeft gekregen van de Engelse fans. Dan tel je echt mee. En dat doet Van Hecke.

Follow, follow, follow,

He's better than Cannavaro,

There's nobody better than Jan Paul Van Hecke,

The best looking Dutchman I know