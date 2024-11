ANP Ronald Koeman tijdens de persconferentie in Zeist

NOS Voetbal • vandaag, 06:26 Koeman wil Oranje nog meer bij de hand nemen: 'Was blijkbaar niet duidelijk' Thierry Boon volgt Oranje namens de NOS

"Blijkbaar hebben we niet duidelijk kunnen maken wat wij als staf wilden." Dat is de conclusie die Ronald Koeman heeft getrokken na de laatste duels van het Nederlands elftal. "Dat het niet goed was, was duidelijk", stelt de bondscoach aan de vooravond van een nieuwe periode.

Wat hadden ze bij Oranje graag de lijn van september doorgetrokken, toen een fris en vernieuwd Nederlands elftal liet zien te kunnen swingen tegen Bosnië en Herzegovina (5-2 winst) en te kunnen presteren (2-2) tegen een topland als Duitsland.

Hoe anders was dat vorige maand voor de halvefinalist van het afgelopen EK, met een moeizaam gelijkspel bij Hongarije (1-1) en een vrij kansloze nederlaag (1-0) bij Duitsland. "Heel leerzaam", zegt Koeman over de vorige periode.

Leren van fouten

Het is aan het Nederlands elftal om in de laatste twee Nations League-groepsduels, zaterdag thuis tegen Hongarije en dinsdag uit bij Bosnië en Herzegovina, het chagrijn weg te spoelen en te laten zien hoe snel het kan leren van fouten.

Nederland-Hongarije bij de NOS Het Nations League-duel tussen Nederland en Hongarije (20.45 uur) is zaterdagavond live te zien op NPO1, NOS.nl, de NOS-app en de NOS Live-app. Bij winst is Oranje zeker van de tweede plaats en daarmee door naar de kwartfinales. Ook is het duel live te volgen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Verder is er een liveblog op NOS.nl en in de app. Bovendien is de wedstrijd met audiodescriptie te volgen via NPO 1 Extra.

Dat geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor Koeman en zijn staf. Want de coach is ook kritisch op zichzelf. Hij moet, concludeerde hij in Duitsland, dit verjongde Nederlands elftal meer bij de hand nemen.

"We gaan deze week proberen om de spelers meer te betrekken bij het plan dat wij voor ogen hebben. Ik probeer spelers altijd al mee te nemen in de tactiek, maar misschien moet dat nog meer, zodat het hun eigen wordt", legt Koeman uit.

"Je wil stimuleren dat ze nog meer nadenken over momenten in een wedstrijd."

1:56 Koeman is zelfkritisch, maar vraagt ook om meer nuance rondom Oranje

De ervaren coach, gepokt en gemazeld als speler én trainer bij clubs als Ajax, Feyenoord, PSV en FC Barcelona, houdt ervan om verantwoordelijkheid bij zijn spelers te leggen, maar voor een elftal met veel jonge spelers is dat soms te veel gevraagd. "Het zit 'm ook in persoonlijkheid", weet Koeman.

Gemis van bijna 500 interlands

Zo werden in München aanvoerder Virgil van Dijk (77 interlands) en reservekapitein Nathan Aké (53) hard gemist. Tel daarbij op dat Koeman recentelijk afscheid nam van Daley Blind (108), Marten de Roon (42) en Georginio Wijnaldum (96). En dat Memphis Depay (98) niet wordt opgeroepen.

Dat zijn 474 interlands verdeeld over zes spelers. "Die spelers vormden voor vele jaren de as, met ervaring en spelinzicht. Nu is de groep anders", aldus Koeman.

Hij komt met een voorbeeld uit de wedstrijd tegen de Duitsers, waarbij Xavi Simons naar zijn mening verdedigend niet goed staat, maar niet gecorrigeerd wordt door een teamgenoot. "Dat ga ik wel verlangen van mijn spelers."

ANP Ronald Koeman geeft Mats Wieffer aanwijzingen tegen Duitsland

Het is een terugkerend thema bij dit Nederlands elftal tijdens Koemans tweede termijn. Alsof hij soms zijn eigen spelers overschat qua spelinzicht en het corrigerende vermogen naar elkaar toe. "Vanaf de tribune of bank is vaak alles wel duidelijk, maar in het veld is dat nog weleens moeilijker."

Dat Koeman door de vele blessures amper tot nooit met de, in zijn ogen, ideale elf heeft kunnen spelen in het Nederlands elftal, helpt niet. "Als je kiest voor een bepaalde speelwijze wil je niet veel veranderen, zodat er automatismen ontstaan."

Meer nuance

Dat lukt nog te weinig, zo bleek wel in oktober. "In een korte periode moet je als staf zorgen dat alles weer duidelijk wordt. Dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Dat kost ook tijd."

En daar kan de buitenwereld soms meer begrip voor opbrengen, zegt Koeman. "Dan is het niet ineens, zoals in september: dit is het Nederlands elftal, allemaal geweldig. En ook niet zoals in de maand oktober: het stelt allemaal niets meer voor. Daar mag best wat meer nuance in."