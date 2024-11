Actie Amnesty bij KNVB tegen WK-bid Saudi-Arabië: 'Mensenrechten ondergrens'

'Mensenrechten ondergrens'

Julia van den Muijsenberg van Amnesty vindt de 'mensenrechten de absolute ondergrens'. "De KNVB zegt dat dit voor hen geldt. Laat dit dan ook zien en spreek je daar vocaal over uit. Doe er alles aan om er bij de FIFA op aan te dringen, dat hebben we nog niet gezien."

"Saudi-Arabië wil dit WK heel graag om het imago op te krikken. Het is een vorm van sportswashing, zodat we allemaal gaan denken: misschien gaat het wel de goede kant op. Maar de hele mensenrechtenbeweging zit achter slot en grendel. Er zijn nog nooit zoveel executies geweest als het afgelopen jaar. Elke vorm van kritiek wordt de mond gesnoerd, dus het gaat niet de goede kant op."

"Als we het nu steeds vaker gaan hebben over de mooie sportevenementen, gaan we dat vergeten. Dit is precies wat Mohammad bin Salman (premier van Saudi-Arabië) hoopt te bereiken. Dat de sportwereld zich daarvoor achter het karretje laat spannen, is heel jammer."