Saudi-Arabië wil na WK voetbal ook Olympische Spelen organiseren

Grote sportevenementen

Saudi-Arabië zet de laatste jaren vol in op grote sportevenementen. Zo ging er veel geld in het halen van internationale voetbalsterren om de binnenlandse competitie aansprekender te maken. In december 2022 vertrok Cristiano Ronaldo naar het Saudische Al-Nassr. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar zou zo'n 70 miljoen euro per jaar verdienen, een bedrag dat via commerciële afspraken zelfs op kan lopen tot 200 miljoen euro per jaar.