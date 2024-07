Nieuw op de sportkalender: in 2025 Olympische E-Sport Spelen in omstreden Saudi-Arabië

Een dag voor het begin van de Olympische Spelen presenteert het Internationaal Olympisch Comité (IOC) alvast een nieuw sportevenement: in 2025 wordt de eerste editie van de Olympische E-sport Spelen gehouden in Saudi-Arabië, omstreden vanwege de mensenrechtensituatie.

Dat werd dinsdag bekend op de 142ste IOC-vergadering. IOC-president Thomas Bach spreekt van een nieuw tijdperk. "We houden gelijke tred met de snelheid van de digitale revolutie", stelt hij. "Het Olympisch Comité van Saudi-Arabië zal geweldige en unieke ervaringen brengen in de wereld van e-sports."

E-sports is een afkorting van 'Electronic Sports.' Hierbij spelen sporters niet fysiek tegen elkaar, maar nemen ze het op spelcomputers tegen elkaar op in videospellen.

In oktober 2023 werd al geëxperimenteerd met een 'e-sportweek' in Singapore. Dat evenement was een dusdanig groot succes dat het IOC besloot nieuwe Olympische Spelen in het leven te roepen voor e-sporters.