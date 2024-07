NOS Sport • vandaag, 15:30 Olympische zeilploeg verwacht veel medailles: 'Marseille perfecte plek voor ons'

Geen Parijse grasmat, geen sintelbaan, geen judomat. De onstuimige zee bij Marseille is het strijdtoneel voor de olympische zeilers. De Nederlandse ploeg heeft veel in Marseille getraind en verwacht succes. "Drie tot vier medailles zou mooi zijn", zegt Arnoud Hummel, hoofdcoach watersportverbond.

"Ik vind dat we heel goed zijn in situaties die niet altijd even goed voorspelbaar zijn, die improvisatie en aanpassingsvermogen vergen. Marseille is een perfecte plek voor het Nederlandse team."

TeamNL Marit Bouwmeester

Oranje traint al jaren in Marseille. De zeilers kennen de locatie, de omstandigheden en de eigenaardigheden door en door. Bij de vorige Spelen in Tokio stak Oranje drie medailles in de zak. Dat is nu dus ook minimaal de verwachting.

Uitdagend

Wat maakt zeilen in Marseille zo uitdagend? Het kan alle kanten op: veel wind, de mistral, weinig wind, flinke golven of juist vlak water. "Voor zeilers is dit een ongelooflijk gave plek", zegt Hummel enthousiast.

De Nederlandse zeilers moeten het onverwachte verwachten. Veel is afhankelijk van waar de wind vandaan komt, bijvoorbeeld vanaf land. "De wind moet over vrij hoge bergen, tussen een grote stad door", legt Hummel uit. "Dat betekent dat de wind af en toe harder is, af en toe zachter. Dat maakt het een hele uitdagende omstandigheid in te varen."

Op verzoek geeft Hummel ons een 'windcollege'.

2:15 Wat maakt zeilen in Marseille zo uitdagend?

Hummel legt uit hoe zeilen een spel is met de elementen. Een zeiler heeft niet zoals Max Verstappen een boordradio waarmee hij kan communiceren met zijn team. Je moet als atleet zelf ongelooflijk goed de wind, golven en stroming kunnen lezen.

Honderd meter kan het verschil zijn tussen stilvallen of ineens snoeihard gaan en op de eerste plek terechtkomen. "Meestal is een windvlaag bijna zo groot als voetbalveld, hier is het zo groot als de plek waar de keeper zich bevindt", legt windfoiler Luuc van Opzeeland uit. "Soms lig je eerste en wordt de achterste naar voren geblazen."

2:57 Olympische zeilploeg in de haven van Marseille: 'Ongelofelijk gave plek'

Naast het lezen van de elementen en het schaakspel met de tegenstander is er nog een uitdaging: zeilen is fysiek loodzwaar. Een olympische zeiler hangt bij elkaar wel twintig minuten uit de boot, waarbij net als bij planking, alle kracht op de buikspieren terechtkomt.

Ook als je hartslag de 180 aantikt, moet je tactisch goede beslissingen blijven maken. Het is alsof je een schaakpartij moet spelen terwijl je een marathon loopt.

Nederland wereldtop Nederland hoort in het zeilen al jaren bij de wereldtop. Op de Olympische Spelen in Tokio pakten Marit Bouwmeester (Laser Radial), Kiran Badloe (RS:X) en Annemiek Bekkering en Annette Duetz (49er FX) een medaille.

Hummel verwacht dat Oranje - dat op de vorige Spelen in Tokio een keer goud en twee keer brons won - nu even goed of zelfs beter presteert.

"We gaan voor een plek bij de top drie zeillanden. In vijf van de acht zeildisciplines hebben we serieuze medaillekanshebbers."

De Nederlandse zeilers komen in Marseille in actie tussen zondag 28 juli en woensdag 7 augustus, met finaledagen op 1, 6 en 7 augustus.