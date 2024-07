Vlaggendraagster Abbingh lag op het strand toen die ene vraag kwam: 'Kreeg kippenvel'

Handbal bij de NOS

De wedstrijd van de Nederlandse handbalsters tegen Angola (donderdag om 11.00) is te zien via een stream op NOS.nl en in de app, en is te volgen via een liveblog op de website.

Ook de openingsceremonie is vrijdagavond uiteraard live te zien bij de NOS. Zowel op NPO 1 als via een stream op NOS.nl en in de app.