Handbalster Abbingh en basketballer De Jong vlaggendragers bij openingsceremonie

De openingsceremonie in Parijs is vrijdagavond en begint om 19.30 uur. De sporters worden dan met boten over de Seine gevaren.

Primeur voor De Jong

Worthy de Jong is een 36-jarige 3x3 basketballer. Die sport, waarbij twee teams van drie spelers op een half veld op één basket spelen, is relatief nieuw.

In Tokio in 2021 werd deze sport voor het eerst op de Olympische Spelen beoefend. De Nederlandse 3x3 basketballers werden toen uitgeschakeld in de kwartfinales. De Jong was er toen nog niet bij.