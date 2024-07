Orange Pictures Lois Abbingh en Larissa Nusser

NOS Sport • vandaag, 07:57 Duidelijk doel handbalsters in Parijs: halve finales, en als het kan medaille

De Nederlandse handbalsters hebben bij de Olympische Spelen in Parijs een duidelijk doel: de halve finales bereiken. "Maar als we een medaille halen, ben ik opgelucht en blij", zegt bondscoach Per Johansson.

Lois Abbingh, net als haar trainer al twee keer eerder actief op de Spelen, deelt die gedachte. "Het is met deze groep nog niet gelukt om het onze kant op te laten vallen, dus ik mis nog wel een medaille", zegt de 31-jarige Groningse.

Ze was er al bij tijdens de Spelen in Rio, waar Nederland vierde werd, en in Tokio, waar de kwartfinales het eindstation waren. Ook in 2019, toen Nederland in Japan WK-goud won, was Abbingh van de partij.

Geleerd van eerdere toernooien

Maar met de huidige groep wist ze nog geen eremetaal te veroveren op een groot toernooi en daar hoopt ze verandering in te brengen. "De groep is goed en we hebben geleerd van eerdere toernooien", zegt Abbingh.

Abbingh kijkt uit naar de Spelen en nu deze zo dicht bij huis zijn, zal er ook meer publiek zijn. In Tokio speelde corona een grote rol en in Rio de Janeiro was alles nog nieuw voor de handbalsters.

Keepster Yara ten Holte gaat voor de eerste keer naar de Spelen, al was ze er in Tokio een klein beetje bij. Ze was toen reserve en moest zich buiten het olympisch dorp ophouden.

Nu maakt ze deel uit van de definitieve selectie: "Dit is een groot evenement, ik ga er echt van genieten", zegt de Almeerse vastberaden. Toch wil ze zich afsluiten voor randzaken; alleen op de rustdagen gunt ze zichzelf een kijkje bij andere sporten en sporters.

'Handbal blijft hetzelfde'

Bondscoach Johansson, met Zweden al twee keer aanwezig op het grootste sportevenement ter wereld, ziet dat de aandacht voor de Spelen anders is dan bij een EK of WK. "Maar uiteindelijk is het handbal natuurlijk hetzelfde", zegt de Zweed, die samen met de vijf speelsters met olympische ervaring de rust zal willen bewaren.

En als dat lukt, zijn er mooie dingen mogelijk, verwacht hij: "We kunnen heel goed handballen. Karakteristiek voor ons is dat we snel spel op de mat kunnen leggen."

Orange Pictures Per Johansson bij het trainingskamp van Oranje

De loting zal een belangrijke rol spelen, denkt zowel Abbingh als Johansson. "We hebben een iets gunstigere poule, waarin Frankrijk de favoriet is", zegt de bondscoach. Hij hoopt Noorwegen te ontlopen in de kwartfinales.

Ook Abbingh hoopt op een niet al te lastige opponent in de kwartfinales. "Als we zelf eerste of tweede in de groep worden, dan is de kwartfinale waarschijnlijk makkelijker en dan kan je bij de laatste vier komen. Als je weet dat die optie er is, wil je er ook alles aan doen."

Eerste wedstrijd tegen Angola

Abbingh is al met al vol vertrouwen. "Onder deze coach zijn we echt een team met veel vechtlust."

Vandaag spelen de vrouwen in Rotterdam hun uitzwaaiwedstrijd tegen Zuid-Korea, om vervolgens komend weekeinde naar Parijs te vertrekken.

Nederland speelt zijn eerste olympische wedstrijd nog voor de openingsceremonie, op donderdag 25 juli om 11.00 uur. Angola is dan de tegenstander.

Verder zit Nederland nog in de groep bij Frankrijk, Spanje, Brazilië en Hongarije. De finale van het handbaltoernooi bij de vrouwen is op zaterdag 10 augustus.