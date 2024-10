Topvoetbalster Miedema en andere profs in actie tegen FIFA en Saudische oliegigant

In een vandaag gepubliceerde brief uiten 106 professionele spelers uit 24 landen kritiek op het FIFA-partnerschap met de oliegigant, dat in april van dit jaar werd aangekondigd.

In de brief wordt ook gevraagd hoe kan worden verwacht dat lhbti-spelers, "van wie velen helden van onze sport zijn", Aramco zullen promoten, aangezien Saudi-Arabië lhbti-relaties criminaliseert.

Mensenrechten

"Deze brief laat zien dat dit is waar we als spelers niet voor willen staan en accepteren binnen het vrouwenvoetbal", aldus 120-voudig international Miedema, die bij Manchester City speelt. "Het is simpel: deze sponsoring is in tegenspraak met de eigen verplichtingen van de FIFA op het gebied van de mensenrechten en de planeet."