ANP Frenkie de Jong

NOS Voetbal • vandaag, 11:46 De Jong heeft Oranje gemist: 'Moeilijke periode, EK missen heel zwaar'

Heel even leek het erop dat Frenkie de Jong opnieuw wedstrijden van het Nederlands elftal aan zich voorbij moest laten gaan. Zondag verliet hij bij FC Barcelona met een van pijn vertrokken gezicht het veld, maar hij kan zaterdag gewoon spelen in het Nations League-duel met Hongarije (20.45 uur), verwacht hij.

"Ik had en heb wel wat last. Maar als het goed is, is zaterdag spelen geen probleem", zegt de man die jarenlang onbetwist basisspeler was en nu na een lange afwezigheid vanwege hardnekkige enkelklachten in moet stromen op het sterk bezette middenveld bij Oranje, met ook Tijjani Reijnders (AC Milan), Teun Koopmeiners (Juventus) en Ryan Gravenberch (Liverpool).

Nederland-Hongarije bij de NOS Het Nations League-duel tussen Nederland en Hongarije (20.45 uur) is zaterdagavond live te zien op NPO1, NOS.nl, de NOS-app en de NOS Live-app. Bij winst is Oranje zeker van de tweede plaats en daarmee door naar de kwartfinales. Ook is het duel live te volgen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Verder is er een liveblog op NOS.nl en in de app. Bovendien is de wedstrijd met audiodescriptie te volgen via NPO 1 Extra.

Dat moet De Jong doen terwijl hij nog niet in topvorm is. Naar eigen zeggen is hij nog "geen 100 procent". Wanneer dat wel zo is, wil De Jong niet voorspellen. Wel is zijn doel in ieder geval duidelijk: twee wedstrijden (tegen Hongarije en dinsdag tegen Bosnië en Herzegovina) winnen en zich met het Nederlands elftal plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League.

'Moeilijke periode'

De Jong speelde vanwege blessureleed veertien maanden geleden voor het laatst een wedstrijd in Oranje. Door zijn enkelblessure miste hij het EK in Duitsland, terwijl hij wel was opgeroepen voor het eindtoernooi.

Dat was een bittere pil, vertelt hij. "Het was een moeilijke periode. Een EK missen is heel zwaar, eindrondes zijn hoogtepunten in je loopbaan", blikt de middenvelder terug op de zomer.

Ook worstelde de Barcelona-speler met de vraag: wanneer kan ik weer voetballen? "Het is altijd spannend hoe lang het gaat duren. Maar ik heb nooit getwijfeld dat ik weer terug zou keren", zegt De Jong nu hij weer op het veld staat met de spelers die afgelopen zomer de halve finales van het EK haalden.

Als supporter volgde hij de wedstijden: "Je baalt natuurlijk dat je het mist, maar ik vind het mooi dat ze zo ver zijn gekomen."

De Jong is blij dat hij er weer is. Hij heeft Oranje gemist. Niet alleen het voetbal, maar ook het al keuvelend fietsen naar de training in Zeist. "Ik ben blij om de jongens weer te zien en om hier te zijn. Ik ga genieten van deze periode."

Huldiging ex-internationals Een elftal oud-internationals wordt rondom de wedstrijd tegen Hongarije in het zonnetje gezet. Hun namen worden bijgezet op de Wall of Fame van de KNVB Campus in Zeist en rondom de wedstrijd worden de elf bedankt door het publiek. Het gaat om Ryan Babel (69 interlands), Kevin Strootman (46), Jeremain Lens (34), Eljero Elia (30), Davy Pröpper (19), Edson Braafheid (10), Ricardo van Rhijn (8), Siem de Jong (6), Ruud Vormer (4), Wout Brama (3) en Royston Drenthe (1).