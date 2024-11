ANP Wout Weghorst op de training van Oranje

NOS Voetbal • vandaag, 08:09 Twijfels over spitspositie Oranje: kan Weghorst profiteren? Thierry Boon

Thierry Boon



Welke spits Oranje nodig heeft tegen Hongarije? "Eentje die ze erin schiet", luidt het gevatte antwoord van bondscoach Ronald Koeman. Hij opent daarmee de deur voor Wout Weghorst.

Natuurlijk, Koeman had graag een onbetwiste nummer één gehad als aanvalsleider. Het liefst iemand met de toekomst voor zich. De 22-jarige Brian Brobbey of de 23-jarige Joshua Zirkzee.

Met de 32-jarige Weghorst als ideale invaller, de rol waarin hij het afgelopen WK en EK zo belangrijk was.

Nederland-Hongarije bij de NOS Het Nations League-duel tussen Nederland en Hongarije (20.45 uur) is vanavond live te zien op NPO1, NOS.nl, de NOS-app en de NOS Live-app. De voorbeschouwing begint om 20.27 uur. Bij winst is Oranje zeker van de tweede plaats en daarmee door naar de kwartfinales. Ook is het duel live te volgen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Verder is er een liveblog op NOS.nl en in de app. Bovendien is de wedstrijd met audiodescriptie te volgen via NPO 1 Extra.

Maar niet voor niets moest de trainer daar al op terugkomen. De talentvolle spitsen zijn niet bepaald in een blakende vorm bij hun clubs. En met de terugkeer van Weghorst, die de vorige interlandperiode de tijd kreeg om zich te focussen op zijn fitheid, heeft Koeman er een nieuwe keuze bij.

Meer dan een invaller

Met een overtuigende 'ja' gaf de bondscoach duidelijk aan dat hij Weghorst op dezelfde hoogte in de pikorde heeft zitten als Zirkzee en Brobbey. En Koeman liet weten dat hij Weghorst niet alleen ziet als pinchhitter. "Daar doe je Wout ook tekort mee."

ANP Wout Weghorst na zijn goal tegen Polen op het EK

En dus ligt alles weer open in de spitsenstrijd. Zolang niemand er echt bovenuit springt met prestaties bij zijn club, zal dat zo blijven. Het is ook geen toeval dat Koeman Memphis Depay nog niet laat vallen.

"Als hij zo doorgaat bij Corinthians komt hij weer in beeld voor de interlands in maart", zei Koeman over de 30-jarige Depay, jarenlang zijn onbetwiste spits van het Nederlands elftal en nog altijd de speler met wie hij het meest contact heeft.

Vergelijk met keepersstrijd

De situatie doet sterk denken aan de vacature van eerste keeper in Oranje, waar het tijdenlang stuivertje wisselen was. Door blessures van de een, vormverlies van de ander, maar toch vooral ook omdat er niet één duidelijk de allerbeste was.

Uiteindelijk pakte Bart Verbruggen de handschoen op. Een jongen, 22 jaar en keeper van Brighton & Hove Albion, voor de toekomst. De keuze gaf rust na een lange periode van onzekerheid onder de lat.

1:26 Verbruggen en Oranje blijven rustig onder kritiek: 'We weten hoe goed we zijn'

Dat Koeman zich over de spitspositie nog aan het beraden is, valt te verklaren. Sinds de tegenvallende interlands van vorige maand, waarin Zirkzee tegen Hongarije (1-1) startte en Brobbey tegen Duitsland (1-0 verlies) in de basis begon, maakte Brobbey bij Ajax één goal.

Alsnog één meer dan Zirkzee bij Manchester United. Weghorst maakte er bij Ajax in die periode drie.

'Wat recht te zetten'

Koeman wil tegen Hongarije een reactie zien vanuit de spelersgroep. Het moet beter dan in Boedapest, waar Oranje in balbezit te traag en slordig was om het de stugge Hongaren moeilijk te maken.

"We hebben echt wat recht te zetten. Dat gevoel leeft in de groep", aldus Koeman, die in Amsterdam een erg verdedigend Hongarije verwacht. Het is aan Oranje om de ruimtes zo groot mogelijk te maken. Wordt er gewonnen, dan is Nederland zeker van de kwartfinales van de Nations League.

NOS Bekijk onze live voorbeschouwing op Youtube, waarbij jij bepaalt wat wij allemaal behandelen

Koeman denkt daarvoor echte buitenspelers nodig te hebben op de flanken. Op links zal dat, zoals altijd, Cody Gakpo zijn. Op rechts wordt dat geen middenvelder à la Xavi Simons, die nu geblesseerd is, maar een echte aanvaller.

Erg dik zit Oranje niet in de (rechts)buitenspelers. Donyell Malen lijkt de aangewezen man, maar weet in Oranje maar niet te overtuigen als basisspeler. Justin Kluivert zou kunnen, maar speelt bij zijn club Bournemouth als aanvallende middenvelder.

Onder indruk van Lang

Ook Noa Lang kan aanvallend op rechts uit de voeten, al heeft hij net als Gakpo een voorkeur voor de linkerkant.

ANP Vrienden Noa Lang en Justin Kluivert dollen op de training van het Nederlands elftal

De PSV'er speelde meer dan een jaar geleden zijn laatste interlands. Met het hiphop-nummer 'Damage' staat hij samen met Ronnie Flex momenteel in de top 40. "Dat is voor hem een stukje afleiding en als hij zich daar prettig bij voelt, moet hij daarmee doorgaan", oordeelde Koeman.

"Ik kijk naar wat er op het veld gebeurt. Of zijn liedje nu op nummer één of dertig staat, dat maakt voor mij niet uit. Ik ben onder de indruk van Noa op het veld. Hij is een geweldige jongen in de groep en is gelukkig weer fit, want hij is een speler met extra kwaliteit."