'Halve Hongaar' Jenner geliefd in Boedapest: 'Als Nederland wint, slaap ik op de bank'

Rennend kwam Julian Jenner op ze af. Eén been over de bal, soms twee benen. Verschillende verdedigers lagen weleens wakker van die ene actie waarmee de buitenspeler zo bekend werd in Nederland: de schaar.

Tegenwoordig probeert de voormalig rechtsbuiten van AZ, NAC en Vitesse zijn creativiteit over te brengen aan voetballers in Hongarije, dat inmiddels zijn tweede thuisland is. Een land dat zijn hart veroverd heeft en behoorlijk aan de weg aan het timmeren is.

"Het voetbal wordt hier heel intens beleefd. Clubs zijn gigantisch in ontwikkeling en er wordt behoorlijk geïnvesteerd in stadions en trainingscomplexen. Er wordt gewerkt aan het creëren van nieuwe sterren", zegt de 40-jarige assistent-trainer van MTK Boedapest.

'Gigantisch veel talent'

Ferenc Puskás en Sándor Kocsis waren in de jaren 50 en 60 de laatste twee grote namen die het Hongaarse voetbal voorbracht. De tijden met wereldsterren moeten weer terugkomen. Al ziet Jenner dat de huidige selectie ook talent heeft.

"Dominik Szoboszlai speelt bij Liverpool en krijgt heel veel aandacht. Willy Orban zit bij RB Leipzig en Milos Kerkez bij Bournemouth in de Premier League. Dat was tien jaar geleden toch niet het geval in het nationale elftal. De echte wereldsterren moeten nog wel komen, maar er is gigantisch veel talent hier."

Dat weet Jenner omdat hij al flink wat jaren woont en werkt in Hongarije. Als voetballer kwam de 'schaarkoning' bijna vijftig keer uit voor de Hongaarse topclub Ferencváros en na zijn actieve carrière werkte hij in verschillende functies voor Diósgyőri VTK, opnieuw Ferencváros en nu MTK Boedapest. De voormalig buitenspeler heeft een Hongaarse vrouw en drie van zijn vijf kinderen zijn geboren in het Oost-Europese land.

Dankzij een voorval in de derby tegen FC Újpest werd hij erg populair bij de fanatieke aanhang van topclub Ferencváros "Ik kreeg een muntje op mijn hoofd. Daar reageerde ik impulsief op. Toen waren de rapen gaar en ben ik een lieveling van het publiek geworden."

"Maar daarnaast heb ik elke wedstrijd 1000 procent gegeven. Die inzet waarderen ze enorm. Dan zien ze je in Hongarije ook niet als een buitenlander, maar als gelijke."

"Ik woon hier nu zeven jaar. Het bevalt prima en ik kan mezelf goed ontwikkelen als trainer. Het Hongaarse voetbal mag je niet onderschatten. Voetballers verdienen hier soms het drievoudige van spelers in Nederland."

Als assistent-trainer wil Jenner bij MTK Boedapest ervoor zorgen dat er aanvallend gevoetbald wordt. "Bondscoach Marco Rossi speelt vooral defensief voetbal. Maar ik ga meer voor het totaalvoetbal, niet voor resultaatvoetbal. Helaas zie je dat de visie van Rossi nu nog leidend is in het Hongaarse voetbal."

'Buitenspelers worden vernietigd in Nederland'

Maar het Nederlandse voetbal bekoort Jenner op dit moment ook niet. "We speelden in Hongarije met 1-1 gelijk en kwamen heel goed weg. Hoe dat komt? Een gebrek aan creativiteit."

"Er zijn geen buitenspelers meer, die worden vernietigd in Nederland. De creatieve geest wordt ontnomen door trainers die alleen maar met laptops werken en nooit met een bal hebben gespeeld. Die types bepalen hoe er gespeeld wordt. Er is zoveel talent in Nederland, maar die moeten vrijheid krijgen."

In de huidige selectie kan alleen Noa Lang Jenner bekoren. "Hij heeft de persoonlijkheid en de bravoure om zichzelf te blijven. Vroeger hadden we nog mondige jongens als Sneijder en Van der Meijde. Die mis ik nu."

Vanavond zit Jenner uiteraard voor de televisie als Nederland en Hongarije het tegen elkaar opnemen. "Ik hoop weer op een gelijkspel, want als Nederland wint moet ik waarschijnlijk op de bank slapen, haha."

