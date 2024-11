ANP Rafael Nadal kijkt toe bij het dubbelspel

NOS Sport • gisteren, 19:13 • Aangepast vandaag, 00:03 Nederlandse tennissers sturen Nadal met pensioen, Oranje naar halve finales Davis Cup

De Nederlandse tennissers hebben met een overwinning in de kwartfinales van de Davis Cup gezorgd voor het einde van de imposante loopbaan van Rafael Nadal.

In het beslissende dubbelspel won Nederland van Spanje. Door de uitschakeling van het thuisland heeft de Spaanse tennisgrootheid zijn laatste partij als proftennisser gespeeld. Daarin verloor de 22-voudig grandslamwinnaar in twee sets van Botic van de Zandschulp.

Vooraf was al duidelijk dat het landentoernooi in Málaga het laatste optreden van Nadal zou worden. Maar welke partij precies zijn laatste zou zijn, dat was afwachten: tegen Nederland of in een eventuele halve finale of finale? Na de winst van Van de Zandschulp (6-4, 6-4) kon Tallon Griekspoor het karwei voor Nederland afmaken, maar Carlos Alcaraz stelde het pensioen van zijn landgenoot Nadal nog even uit.

Met winst in een spectaculaire dubbelpartij bezegelden Wesley Koolhof en Van de Zandschulp dan toch het lot van Spanje en Nadal. De twee wonnen van Alcaraz en Marcel Granollers: 7-6 (4), 7-6 (3).

6:51 Imposante loopbaan Rafael Nadal is voorbij: Marcella Mesker blikt terug

Na afloop van het dubbelspel viel Nadal een uitgebreide en emotionele huldiging ten deel. Zelf kon hij aanvankelijke alleen een kort 'gracias' uitbrengen, tussen het applaus door. Daarna nam hij toch uitgebreid het woord.

"Ik wil herinnerd worden als een goed mens uit een klein dorpje op Mallorca", zei Nadal. "Ik had het geluk dat mijn oom tenniscoach was in ons dorp. Als kind kon ik mijn dromen volgen. Ik heb hard gewerkt en heb het geluk gehad dat het leven mij onvergetelijke ervaringen heeft geschonken. Ik heb meer kunnen bereiken dan ik ooit had kunnen dromen."

Emotionele Nadal

Bijna alle aandacht rond het toernooi ging naar het afscheid van 38-jarige Nadal, die met Spanje vijf keer de Davis Cup won. Nadal, inmiddels nummer 154 op de wereldranglijst, was bij het volkslied voor de eerste partij zichtbaar emotioneel.

Reuters Nadal is emotioneel tijdens het horen van het Spaanse volkslied, rechts Alcaraz

Het belette de Spanjaard niet om de openingsgame, onder luid gejuich van het publiek, binnen te halen. Ook Van de Zandschulp (ATP-80) behield, ondanks drie dubbele fouten, zijn eerste opslagbeurt.

Eerste set voor Van de Zandschulp

Na de eerste set, die gewonnen werd door Van de Zandschulp, was wel duidelijk dat Nadal verre van fit was. Hij oogde kwetsbaar, retourneerde matig en ook zijn loopvermogen was niet meer als vanouds.

De afgelopen twee jaar kwam hij door blessures nauwelijks in actie. De laatste keer dat Nadal een officiële partij speelde, was precies een maand geleden. Toen verloor hij in de troostfinale van een demonstratietoernooi in Saudi-Arabië van Novak Djokovic.

In de tweede set brak de 29-jarige Nederlander direct de opslag van Nadal, die steeds meer fouten ging maken en niet kon tippen aan het niveau van zijn tegenstander. Van de Zandschulp brak nog een tweede keer (4-1) en leek af te stevenen op de winst.

EPA Botic van de Zandschulp

Toch gaf de Spanjaard, die 92 enkelspeltitels op zijn naam heeft staan, zich niet zo makkelijk gewonnen. Hij kreeg plots breekkansen op de opslag van Van de Zandschulp, leefde weer helemaal op en sloeg toe. Ondertussen scandeerden de 11.000 toeschouwers nog maar eens "Rafa, Rafa!".

Even leek Van de Zandschulp, die de twee eerdere onderlinge ontmoetingen had verloren, uit zijn doen. Lang duurde dat niet. Hij domineerde in de lange rally's, hield het hoofd koel en serveerde de partij uit.

Griekspoor verliest

Na de overwinning van Van de Zandschulp had Griekspoor (ATP-40) de mogelijkheid om Nederland naar de halve finales te loodsen, maar dat lukte niet. De hoogstgeplaatste Nederlandse tennisser verloor van Carlos Alcaraz, de nummer drie van de wereld: 7-6 (0), 6-3.

Griekspoor won alleen de eerste van zes onderlinge duels, in 2021 in Montpellier. Maar Alcaraz is de laatste tijd in mindere doen. Tijdens de ATP-Finals, vorige week in Turijn, klaagde de Spanjaard over ziekte en werd hij in de groepsfase uitgeschakeld.

Bekijk de reacties van Van de Zandschulp en Griekspoor:

In de eerste set kon de 28-jarige Griekspoor goed partij bieden aan de jongste Spaanse tennisheld. De Nederlander brak als eerste door de servicebeurt van zijn tegenstander heen, maar Alcaraz zette dat direct recht. In de tiebreak had Griekspoor geen schijn van kans: 7-0.

Het sterke einde van de eerste set trok Alcaraz door naar de tweede. Hij begon met een love game en nam een 2-0 voorsprong door Griekspoor te breken. Vervolgens stoomde de Spanjaard door naar de winst.

Nog geen pensioen Koolhof

Een half uur na zijn enkelpartij mocht Alcaraz opnieuw aan de bak voor het dubbelspel met aan zijn zijde de 38-jarige dubbelspecialist Granollers. Ook Koolhof, die net als Nadal na dit toernooi met pensioen gaat, is een specialist en hij liet uitstekende staaltjes dubbelspel zien.

De eerste set ging in een tiebreak naar Nederland, mede dankzij twee geweldige returns, van beiden één. In het spannende tweede bedrijf kwamen de Nederlanders op een break achterstand, maar de Spanjaarden leverden hun servicebeurt in en opnieuw moest een tiebreak de beslissing brengen.

Daarin viel een volley van Van de Zandschulp net binnen, waardoor Nederland op voorsprong kwam. Op het eerste matchpoint was het raak. In de halve finale neemt Oranje het op tegen Canada of Duitsland.

Reuters Botic van de Zandschulp en Wesley Koolhof