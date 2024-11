ITF Media Rafael Nadal en Carlos Moyá tijdens de trainer in Málaga

NOS Sport • vandaag, 06:59 Coach Moyá geniet van laatste momenten met Nadal: 'Hij zou goede coach zijn'

Voor tenniscoach Carlos Moyá zijn het in Málaga ook bijzondere dagen. Nog één keer probeert de 48-jarige oud-prof zijn afzwaaiende pupil Rafael Nadal op scherp te krijgen voor het Davis Cup-duel van Spanje vandaag met Nederland, waarna het avontuur met zijn legendarische landgenoot erop zit.

"Ik voel me niet triest of vreemd. We zijn hier om het einde van de loopbaan van Rafa te vieren en om hier iets moois van de Davis Cup te maken", vertelt Moyá in gesprek met de NOS.

Ook al geldt de Davis Cup als een teamevenement met vaste trainers, het komt dikwijls voor dat privécoaches ook bij een ploeg betrokken zijn. Moyá is er logischerwijs deze week ook bij. Nadal laat immers nooit iets aan het toeval over en al helemaal niet bij zijn afscheid.

Moyá voegde zich in 2016 bij het team van Nadal, dat toen nog onder supervisie van Nadals oom Toni stond. Moyá was uiteindelijk als coach betrokken bij 8 van de in totaal 22 grandslamtitels die door Nadal werden gewonnen.

Beter serveren en agressiever spelen

"Het hielp dat ik in het verleden tegen hem had gespeeld. Mijn doel was vooral om zijn slagen nog beter te maken, maar ik probeerde hem ook beter te laten serveren en agressiever te laten spelen", zegt Moyá over het werken met de veeleisende Nadal, die op de training altijd te boek stond als iemand die nooit ergens een procentje liet liggen.

Robin Haase kreeg in het verleden soms een uitnodiging om met Nadal te trainen, maar deed dat naar eigen zeggen niet altijd met veel plezier omdat Nadal altijd alles vol stond te raken. "Rafa pakte dingen altijd heel snel op, dus dat gedeelte was eigenlijk vrij makkelijk voor me", aldus Moyá.

3:31 Coach Moyá over bijzondere reis met afzwaaiende Nadal: 'Hij is zo slim'

De raakvlakken tussen de twee zijn groot. Nadal en Moyá zijn niet alleen landgenoten, ze zijn allebei geboren op Mallorca. Hun eerste kennismaking was in de jaren negentig.

"Rafa was toen 11 jaar. Dat was in Stuttgart, niet eens op Mallorca. Het gebeurde via Nike. Rafa speelde daar een juniorentoernooi", aldus Moyá, die net als Nadal tijdens zijn profloopbaan onder contract stond bij de Amerikaanse kledinggigant.

"We hebben toen een minuut of vijftien een balletje staan slaan. Ik zag toen al dat hij iets speciaals had, al had ik nooit gedacht dat hij zo goed zou worden. Maar hij speelde wel al heel intens in dat kwartiertje. Dat vond ik toen al ongelooflijk om te zien."

Leerling verslaat meester

Vijf jaar later stond Moyá bij het graveltoernooi in Hamburg voor het eerst in een officiële partij tegenover Nadal. De jonge Spanjaard kwam als 16-jarige net kijken, terwijl Moyá tot de top van de wereld behoorde. En wat gebeurde er? De leerling versloeg de meester.

De reactie van Nadal was na afloop heel treffend: "Sorry dat ik van je heb gewonnen."

Moyá herinnert zich die partij als de dag van gisteren. "Ik weet nog goed dat ik de druk voelde om hem te moeten verslaan. We hadden daarvoor al zo vaak met elkaar getraind. Ik stond toen in de top vijf, maar de favorietenrol en het moeten winnen, dat vond ik moeilijk toen."

Liefst acht keer zouden Moyá en Nadal elkaar treffen. Van die onderlinge confrontaties won Nadal er zes.

Reuters Carlos Moyá (rechts) luistert tijdens een trainingssessie naar Rafael Nadal

Nadal heeft nog weinig verteld over wat hij na zijn tennisloopbaan van plan is. Volgens Moyá schuilt er in zijn streekgenoot in ieder geval een goede tenniscoach. "Hij is ongelooflijk slim. En dat heeft hem ook zo goed gemaakt", vindt hij.

"Rafa kon bij een hartslag van 180 in een splitseconde de juiste keuze maken of een slecht punt direct achter zich laten. Ik weet niet of hij ooit coach wil worden, maar hij zou zeker een goede kunnen zijn."

Moyá, net als Nadal een voormalig kampioen van Roland Garros, hoopt nu vooral dat Nadal een mooi afscheid is gegund. "Het zou op een Hollywood-film lijken als Spanje nu met Rafa de Davis Cup wint. Het leven is geen film, maar we gaan er wel voor vechten."