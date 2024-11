NOS Sport • vandaag, 11:09 Nadal laat zich niet uit over meespelen tegen Oranje: 'Ben hier niet om afscheid te nemen'

1:10 Tennislegende Nadal: 'Ik denk nog niet aan pensioen, wil Spanje helpen'

Niet één, niet twee, maar zeker tientallen cameraploegen en fotografen stonden maandagmorgen klaar in Málaga. Allemaal hopend dat er antwoord zou komen op die ene vraag: gaat Rafael Nadal dinsdag in Málaga in actie komen tijdens de Davis Cup-ontmoeting met Nederland en afscheid nemen van het tennispubliek?

Het antwoord kwam niet. "Die vraag moet je aan de captain, David Ferrer, stellen. Ik probeer zo hard mogelijk te werken. Ik heb de laatste maanden veel getraind, want ik heb weinig wedstrijden gespeeld. Dan is het lastig om je niveau hoog te houden, maar ik verbeter mezelf elke dag. Het is aan de captain om te beslissen wat het beste is voor het team."

Bekijk hier een reportage over het afscheid van Nadal:

4:20 Málaga en Oranje maken zich op voor groots afscheid Nadal

Ferrer hield de kaarten voor de wedstrijd in de Final Eight ook nog tegen de borst. "Ik weet het nu echt nog niet. We zullen het morgen gaan zien, ik heb nog niet beslist."

'Ben hier niet om afscheid te nemen'

De vraag is dus met name of het harde werk van Nadal voldoende is om wedstrijdfit te zijn en of hij nog wel sterk genoeg is om het Spaanse tennis te kunnen helpen. Maar als het aan de 22-voudig grandslamwinnaar ligt, doet hij er alles aan om zijn team nog van dienst te zijn.

"Ik ben hier niet om afscheid te nemen, maar om Spanje te helpen. Daar wil ik dan ook de focus op hebben deze dagen. Ik wil nu zo goed mogelijk eindigen. Ik wil deze tenniswereld verlaten met het gevoel dat ik alles heb gegeven op elk moment. Ik heb er dus ook nog niet over nagedacht of ik mijn emoties onder controle kan houden de komende dagen. Ik hoop dat het me wel lukt."

AFP Nadal traint hard voor de Davis Cup-ontmoeting met Nederland

De kans dat er een traantje gaat vallen is wel aanwezig, want de liefde voor het tennis, maar vooral ook voor zijn land Spanje is groot, vertelt de 38-jarige tennisser die nog een jaar wedstrijden spelen niet zag zitten.

"Ik ben niet meer competitief genoeg. Ik kan het uiteraard doen en elke wedstrijd afgaan om afscheid te nemen, maar waarom zou ik? Ik heb niet het ego dat ik dat wil."

En daarom is het afscheid in eigen land zo mooi, zegt de tennislegende. "Ik krijg de kans om hier in Spanje te stoppen, dat is geweldig. Ik houd van mijn land, ik wilde en kon ook nooit verhuizen. Ik heb me ook altijd geliefd gevoeld door de media, de fans en de kinderen."

'Ook blij zonder tennis'

Zijn tennisleven kan na de ontmoeting met Oranje zomaar voorbij zijn. Dat beseft ook landgenoot Carlos Alcaraz. "Dat ik met hem zijn laatste momenten op de baan mag beleven, is superspeciaal. Ik wil er neutraal ingaan, maar natuurlijk zijn er emoties. Voor mij, voor het team en voor iedereen in Spanje is het een emotionele dag."

NOS Carlos Alcaraz

Mocht Spanje Nederland verslaan, dan is het pensioen van Nadal volgende week in ieder geval zeker een feit, wanneer het toernooi ten einde komt.

"Ik weet dat mijn leven anders gaat worden. Dat moet ik accepteren. Maar ik weet, mede door mijn blessures, dat ik ook blij ben zonder tennis. Maar uiteraard ga ik het competitiegevoel, het spelen van de grote wedstrijden en de adrenaline voor en tijdens een wedstrijd wel missen. Ik krijg er alleen meer andere, belangrijkere, dingen voor terug."