NOS Sport • vandaag, 11:03 Griekspoor staat na breuk met coach voor zware taak: 'Stuur Nadal graag met pensioen'

Als het aan Tallon Griekspoor ligt, stuurt hij Rafael Nadal volgende week dinsdag bij de Davis Cup met tennispensioen. Maar de kopman van Oranje heeft in aanloop naar het treffen met Spanje meer aan zijn hoofd, zoals de recente breuk met zijn coach Kristof Vliegen.

"Die keuze heeft erin gehakt", vertelt Griekspoor, die net terug is van een week vrijaf. "Ik moest de tijd nemen om dat allemaal op een rijtje te zetten, dus ik ben blij dat ik even op vakantie kon."

Het is niet vreemd dat de beste tennisser van Nederland die stopgezette samenwerking, een gezamenlijke keuze die na het masterstoernooi in Parijs werd gemaakt, een plek moest geven. Griekspoor (28) en Vliegen kennen elkaar al meer dan tien jaar en hebben een intense band, soms te intens.

Zo wilde het weleens gebeuren dat Vliegen een woede-uitbarsting van Griekspoor op de tennisbaan niet meer tolereerde, waarna de Belgische coach van de tribune vertrok. Het knetterde daarna altijd even, maar irritaties werden altijd uitgepraat. Maar de voorbije periode begon het vaker te schuren tussen de twee.

"We voelden al een aantal maanden dat het niet liep zoals het moest gaan", legt Griekspoor uit. "We hebben na de US Open met het team gezeten (in september, red.) om te bespreken dat we dingen anders zouden doen, bijvoorbeeld in de communicatie. Dat is vervolgens niet gebeurd."

Ander inzicht

Griekspoor kwam in oktober tot het inzicht dat hij ook zonder Vliegen, die vanwege privé-omstandigheden even afwezig was, behoorlijk lekker in zijn vel zat.

"Ik speelde mijn beste twee toernooien van het jaar. Niet alleen qua tennis, maar mijn algehele gevoel was gewoon goed. Dan ga je daar wel over nadenken en trek je je conclusie. Op een gegeven moment moet je een deur durven dichtslaan en een nieuwe opendoen."

ANP Tallon Griekspoor (rechts) en Kristof Vliegen

Griekspoor weet nog niet welke deur dat wordt. De huidige nummer 40 van de wereld is samen met zijn Zweedse management zijn opties aan het verkennen.

"Ik heb nog niet met iemand gesproken, maar dat hoeft voor mij ook nog niet", zegt hij. "De breuk met Kristof is nog vers. Ik ben nu ook nog niet bereid om naar een nieuwe stem te luisteren, dus het is goed om hier de tijd voor te nemen."

Opmars

Griekspoor haalde de afgelopen twee jaar onder leiding van Vliegen het beste in zichzelf naar boven. Hij won in 2023 zijn enige twee ATP-titels tot nu toe (in Pune en Rosmalen), bereikte in hetzelfde jaar de 21ste plaats op de wereldranglijst en liet bij herhaling zien dat hij het menig wereldtopper lastig kan maken.

Maar een echte klapper, zoals het verslaan van een wereldtopper als Jannik Sinner of Alexander Zverev, daar wacht Griekspoor nog op.

In augustus tijdens de US Open sprak Vliegen nog met de NOS over de toekomst van Griekspoor:

De voorkeur van Griekspoor ligt nu bij een buitenlandse coach die hem naar een nog hoger niveau moet stuwen. "Momenteel loopt er in Nederland geen coach rond waarvan ik denk: daar wil ik nu mee werken."

"Ik voel ook niet de urgentie om binnen een maand een nieuwe coach te hebben, ook al staat het nieuwe tennisseizoen in Australië straks weer voor de deur. Ik heb mijn fysio nog en ik neem mijn broer mee op reis, dus ik heb genoeg mensen om mij heen."

Afscheid Nadal

Nu wil Griekspoor vooral genieten van het moment, om te beginnen bij de Davis Cup in Málaga. Hij vindt het zeer bijzonder om het aanstaande afscheid van Nadal van nabij mee te maken.

"Ik droeg vroeger zijn kleding en was een groot fan. Het wordt een hele bijzondere dag, voor iedereen die daar aanwezig gaat zijn, ook voor Botic (Van de Zandschulp, red.) en mij. Het zal indrukwekkend worden. We moeten daar ook echt van genieten."

Het is overigens nog niet duidelijk in welke hoedanigheid Nadal volgende week afscheid gaat nemen in het momenteel door noodweer geteisterde Málaga.

Er duiken op sociale media wel beelden op van de 22-voudig grandslamkampioen die zich zoals altijd helemaal het apelazarus traint, maar of dat ook voldoende is om wedstrijdfit te worden? Een lastige keuze voor Spanje en Nadal zelf, gezien de sportieve belangen die op het spel staan.

Ondanks het speciale karakter van de ontmoeting beseft Griekspoor dat hij met Nederland ten koste van Spanje naar de halve finales wil. "Ik stuur Nadal graag met pensioen."