ANP Nadal op de Olympische Spelen van Parijs

NOS Sport • vandaag, 11:37 • Aangepast vandaag, 12:44 Tennislegende Nadal kondigt einde van carrière aan, stopt na Davis Cup-toernooi

Rafael Nadal heeft bekendgemaakt dat hij aan het einde van volgende maand stopt met tennissen. De 38-jarige Spanjaard kondigde dat aan in een video op zijn sociale media-kanalen.

Bij de Davis Cup Finals in Málaga komt hij voor het laatst in actie. Op 19 november neemt Nadal het met Spanje in de kwartfinales op tegen Nederland. De finale van het landentoernooi wordt op 24 november gespeeld.

Nadal won maar liefst 22 grandslamtoernooien. In totaal pakte hij 92 toernooizeges en stond hij 204 weken eerste op de wereldranglijst. Op de Olympische Spelen veroverde hij goud in het enkelspel (2008) en met Marc López ook in het dubbelspel (2016).

Met Roger Federer en Novak Djokovic domineerde Nadal de afgelopen twee decennia het mondiale tennis.

'Juiste moment'

De laatste jaren werd de man van Mallorca geplaagd door blessures. Op de wereldranglijst is hij afgezakt naar de 158ste plaats. "De laatste jaren waren zwaar, zeker de afgelopen twee seizoenen", zegt hij in een videoboodschap. "Het was een moeilijke beslissing, maar ik denk dat dit het juiste moment is om te stoppen."

0:47 Nadal kondigt einde tennisloopbaan aan: 'Dit is een mooi moment om te stoppen'

Deze zomer stond Nadal nog op de Olympische Spelen in Parijs. Hij werd in het enkelspel vroeg uitgeschakeld door Novak Djokovic, maar maakte in het dubbelspel indruk met zijn jonge landgenoot Carlos Alcaraz. Omgedoopt tot 'Nadalcaraz' strandde het duo in de kwartfinales.

In Parijs werd Nadal al gevraagd of hij aan zijn laatste seizoen bezig was. "Misschien zeg ik over anderhalve maand: het is genoeg geweest", zei hij toen. "Ik wil dat nu nog niet zeggen, maar de kans is natuurlijk wel groot. Ik vind de sport nog veel te leuk en wil dit proces met mijn familie delen. Ten tweede reis ik met mijn familie en zij genieten ervan. Ik vind het mooi om dit proces met hen mee te maken."

Na de Spelen kreeg Nadal weer last van een blessure en moest hij zich afmelden voor de US Open.

AFP Nadal op Roland Garros in 2005, waar hij zijn eerste van in totaal 22 grandslamtitels veroverde

Nadal was de onbetwiste koning van het gravel. In 2005 won hij als 19-jarige voor het eerst Roland Garros, het belangrijkste toernooi op die ondergrond. In totaal schreef hij het grandslamtoernooi in Parijs veertien keer op zijn naam.

De Spanjaard won 112 wedstrijden op Roland Garros en verloor er afgelopen mei pas zijn vierde partij, toen hij in de eerste ronde onderuit ging tegen de Duitser Alexander Zverev. Nadal nam toen al een beetje afscheid van het toernooi. "Als het de laatste keer was, heb ik er enorm van genoten. De gevoelens die ik vandaag heb zijn moeilijk in woorden te vangen. Dit is de plek waar ik het meest van houd."

Mesker: 'Werd alleen maar zwaarder voor Nadal' Tenniscommentator van de NOS Marcella Mesker zag het besluit van Rafael Nadal om te stoppen eigenlijk wel aankomen, vertelt ze bij NPO Radio 1. "Hij krabbelde de laatste jaren steeds weer op van fysieke problemen. Maar nu is Nadal 38 en staat hij 158ste op de wereldranglijst. Dan plaats je je ook niet meer automatisch voor toernooien en wordt het alleen maar zwaarder." Mesker ziet de veertig ontmoetingen tussen Nadal en Roger Federer als het summum van de moderne tennishistorie. "De rivaliteit tussen die twee was prachtig. De Wimbledon-finale van Nadal tegen Federer in 2008 was een wedstrijd van extreem hoog niveau, die springt er gelijk tussenuit. Dat was een vijfsetter die alle kanten op ging. Dat was zó spannend en zó uniek."