ANP Kristof Vliegen en Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 11:19 Tennisser Griekspoor en coach Vliegen voor tweede keer uit elkaar

Tennisser Tallon Griekspoor en zijn Belgische coach Kristof Vliegen hebben hun samenwerking opnieuw beëindigd. Wie de nieuwe coach wordt van de 28-jarige Griekspoor, is niet bekend.

Vliegen heeft zelf besloten te stoppen als coach van de Nederlandse nummer 39 van de wereld. "Tallon en ik zijn te veel naar elkaar toe gegroeid na een werkrelatie van tien jaar. Het is belangrijk voor hem dat hij een nieuwe impuls krijgt, ook al hadden we zijn loopbaan graag samen afgesloten. We hebben woensdagavond in Parijs een emotioneel maar goed gesprek gevoerd. Ik speelde hier al sinds het toernooi van Basel mee", laat Vliegen weten.

De Belg, voormalig tennisser en nummer dertig van de wereld, begon in 2013 als trainer van Griekspoor. Zes jaar later stopte de hij omdat hij vanwege zijn privésituatie niet meer mee kon reizen met zijn pupil. In 2022 keerde Vliegen terug als opvolger van Raemon Sluiter.

Griekspoor heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi van Belgrado van komende week. De beste tennisser van Nederland heeft besloten om in aanloop naar de Davis Cup Finals op vakantie te gaan.

ANP Tallon Griekspoor na het winnen van de Libéma Open 2023 in Rosmalen

Griekspoor wist met Vliegen aan zijn zijde meerdere successen te boeken. Zo pakte de Nederlander in 2023 zijn eerste ATP-titel tijdens een toernooi in het Indiase Pune. Later dat jaar was hij ook de beste in eigen land toen hij het toernooi in Rosmalen op zijn naam schreef. In hetzelfde kalenderjaar wist hij op de wereldranglijst te stijgen naar de 21e positie. Dat is zijn hoogste klassering tot nu toe.

Op dit moment bivakkeert Griekspoor op de 39ste plek. Hij werd woensdag door Alexander Zverev uitgeschakeld in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Parijs.

Woordenwisselingen

Griekspoor en Vliegen hadden soms pittige woordenwisselingen en de coach liep af en toe zelfs weg tijdens een wedstrijd van de Nederlander.

In een emotioneel bericht op Instagram heeft Vliegen alleen maar mooie woorden over voor de Nederlandse tennisser. "De afgelopen tien jaar was net een grote achtbaanrit. Ik ben verdrietig, maar ook enorm dankbaar voor alles wat jij en ik samen hebben bereikt", schrijft hij.

"Het is tijd om gedag te zeggen. Ik wens je het allerbeste, mijn vriend. Je zal altijd een heel speciaal plekje in mijn hart hebben. Blijf je dromen najagen, vriend."