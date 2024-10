Griekspoor buigt voor vierde keer dit jaar voor Zverev

Tallon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs het onderspit gedelfd tegen Alexander Zverev. De Duitser won met 7-6 (2), 6-3.

Griekspoor won in de eerste ronde met 6-3, 6-4 van de Italiaan Luciano Darderi en trof zo voor de vierde keer dit jaar Zverev. De 28-jarige Haarlemmer verloor ook al van Zverev op Indian Wells, Roland Garros en recentelijk in Shanghai. Vorig jaar boekte Griekspoor in Rotterdam zijn tot nu toe enige zege op Zverev.