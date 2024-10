AFP Tallon Griekspoor

NOS Sport • vandaag, 15:41 • Aangepast vandaag, 17:59 Griekspoor geeft sterke week geen vervolg, Van de Zandschulp wel door in Basel

Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Basel uitgeschakeld. De nummer 35 van de wereld, die vorig jaar in de Zwitserse stad de kwartfinales haalde, ging in twee sets onderuit tegen Dominic Stricker (ATP-258): 4-6, 4-6.

Botic van de Zandschulp won zijn eerste partij wel. De Nederlandse nummer 67 van de wereld zag zijn tegenstander Aleksandr Boeblik (ATP-32) in de derde set geblesseerd opgeven bij een stand van 3-6, 6-4, 4-0.

Van de Zandschulp treft in de tweede ronde waarschijnlijk de Griek Stefanos Tsitsipas, al moet de mondiale nummer elf nog wel zijn eersterondepartij van Francisco Cerundolo winnen.

Acht aces

Griekspoor was na zijn halvefinaleplaats in Stockholm van vorige week met een goed gemoed naar Basel afgereisd, maar kreeg tegen Stricker al snel een tegenvaller te slikken. In zijn tweede opslagbeurt miste hij - wellicht verblind door de lampen aan het plafond - een smash die meteen tot een breekpunt leidde en na een backhand in het net tot een break.

De 22-jarige Zwitser, die in Stockholm de laatste acht bereikte en, net als Griekspoor een ronde later, verloor van Grigor Dimitrov, gaf op eigen service geen krimp. De door een blessure in de eerste helft van het jaar teruggevallen voormalige top 100-speler trok de eerste set, waarin hij acht aces sloeg, gedecideerd in 27 minuten naar zich toe.

In de tweede set overleefde Griekspoor op 2-2 een breekpunt en na onder meer een dubbele fout op 3-3 opnieuw. Terwijl de wedstrijdklok op één uur sprong keek hij tegen een derde breekpunt aan en die werd hem nu door een te ver geslagen forehand fataal: 4-5

Plots haperde de service even bij Stricker, die prompt twee breekpunten te verwerken kreeg en alle geluk had dat Griekspoor op 15-40 een makkelijke volley in het net deed belanden. De 28-jarige Haarlemmer liet op matchpoint een volley lopen, maar die bal viel net binnen.

Negen aces

Voor Van de Zandschulp, die zich via de kwalificaties in het hoofdschema had geknokt, ging het tegen Boeblik ook zeker niet vanzelf. Van de Zandschulp creëerde op 2-2 als eerste een breekpunt, maar was ook de eerste die zijn service inleverde. Na een netbal die hem verraste, sloeg de 29-jarige Wageninger een forehand uit: 3-5.

Boeblik, die in de eerste set dankzij zijn kanonskogels negen aces kon laten bijschrijven, liet zich dat voordeeltje niet meer ontnemen, al had hij daar wel drie setpunten voor nodig.

In de tweede set sloeg Van de Zandschulp zich op 2-2 ondanks twee dubbele fouten, maar ook dankzij twee aces in een lange game uit de problemen. Maar Boeblik in diens servicegames aan het wankelen brengen, lukte niet. Totdat de Kazach op 4-5 een dubbele fout produceerde en daar een wilde forehand op liet volgen.

De woede was groot bij de Kazach toen hij de tweede set verloor. Zijn racket werd de dupe, toen hij het kreupel sloeg op het Zwitserse hardcourt. In de derde set zat Boebliks bovenbeen hem in de weg. Bij een stand van 4-0 voor Van de Zandschulp gaf hij geblesseerd op.