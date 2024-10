Griekspoor langs nummer acht van de wereld Ruud naar laatste vier in Stockholm

Tallon Griekspoor heeft de halve finales bereikt op het ATP-toernooi in Stockholm. De 28-jarige Haarlemmer won knap van Casper Ruud, de nummer acht van de wereldranglijst. Griekspoor won het kwartfinaleduel op het indoorhardcourt in de Zweedse hoofdstad met 7-5, 7-6 (5).

Het is de derde keer dat Griekspoor, de huidige nummer 37 van de wereld, wint van een speler uit de top tien. De laatste keer was in februari in Rotterdam, tegen de Pool Hubert Hurkacz. Sindsdien verloor hij elf keer van een speler uit de top tien, al was hij enkele keren dicht bij winst.