Griekspoor bereikt kwartfinales in Stockholm door zege op Fearnley

Tallon Griekspoor heeft, net als vorig jaar, de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi in Stockholm. De Nederlandse nummer 37 van de wereld rekende op het Zweedse indoorhardcourt met 7-6 (0), 6-3 af met de Brit Jacob Fearnley.

Griekspoor leverde direct zijn opslag in en miste vervolgens op 1-2 (drie stuks) en 2-3 (één) breekkansen om de schade te repareren. Hij herstelde alsnog de orde door bij een 2-4 stand vanaf 30-30 tien punten op rij te maken en de tiebreak even later met liefst 7-0 te winnen.