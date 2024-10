Getty Images Suzan Lamens

NOS Sport • vandaag, 08:20 Tennisster Lamens kwartfinaliste in Osaka na soepele zege

Tennisster Suzan Lamens is doorgedrongen tot de kwartfinales van het WTA-toernooi in Osaka. In Japan versloeg de 25-jarige Nederlandse haar even oude Italiaanse tegenstander Lucia Bronzetti in twee sets: 6-3, 6-4.

Lamens, de nummer 125 van de wereld, begon sterk aan de partij en brak de opslag van de Italiaanse in de openingsgame. In de vierde game overleefde de Nederlandse een breakpunt. Aan het einde van de eerste set brak ze Bronzetti, zelf 78ste op de wereldranglijst, op love en trok zo de eerste set naar zich toe.

Tweede set

In set twee ging het lang gelijkop totdat Lamens in de zesde game de opslag van Bronzetti afsnoepte. Even later mocht ze serveren voor de wedstrijd, maar plaatste de Italiaanse een break terug.

Het bleek echter uitstel van executie want een game later was het op de service van Bronzetti raak op het eerste wedstrijdpunt van Lamens.

In de kwartfinale neemt de Nederlandse het nu op tegen de Roemeense qualifier Ana Bogdan (WTA-111) of de Tsjechische Marie Bouzková (WTA-43).