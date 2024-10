Lamens verrast Tomova in Osaka en bereikt tweede ronde WTA-toernooi

Suzan Lamens heeft de tweede ronde van het WTA-toernooi in Osaka bereikt. De 25-jarige tennisster uit Berkel en Rodenrijs sloeg in iets meer dan een uur de als zesde geplaatste Bulgaarse Viktorija Tomova (WTA-48) van de baan: 6-1, 6-2.

Lamens had zich als nummer 132 van de ranglijst via het kwalificatietoernooi moeten plaatsen voor het hoofdschema. De winst op Tomova was haar eerste op WTA-niveau sinds juni, toen ze in Boedapest de derde ronde haalde.