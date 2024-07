Lamens direct onderuit in Praag, na knappe kwartfinaleplaats in Boedapest

In Praag verloor de Zuid-Hollandse in de eerste ronde nipt van Rebeka Masarova: 6-2, 2-6, 6-7 (5).

De Spaanse staat twintig plaatsen hoger op de wereldranglijst (117 om 137), maar had dit jaar slechts twee van haar elf partijen op WTA-niveau gewonnen. Lamens was haar in de eerste set, waarin ze op eigen opslag alleen in de zevende game in het nauw kwam, ook duidelijk de baas.