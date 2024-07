NOS Sport • vandaag, 16:01 Nadal verliest finale in Bastad van Borges, die eerste ATP-toernooi wint

Rafael Nadal heeft de finale van het ATP-toernooi in het Zweedse Bastad verloren. Nuno Borges was in twee sets te sterk voor de 38-jarige Spanjaard (6-3, 6-2) en pakte zo zijn eerste titel.

Het was de eerste finale die Nadal speelde sinds Roland Garros in 2022. Blessures wierpen hem daarna ver terug. Omdat hij eerder deze maand Wimbledon oversloeg, schreef hij zich in voor het relatief kleine graveltoernooi in Bastad ter voorbereiding op de Olympische Spelen.

ANP Rafael Nadal

Nadal speelde slordig in de beginfase en verloor zijn eerste servicegame. Ook sloeg hij veel ballen uit. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam de Spanjaard beter in de wedstrijd. Vooral aanvallend was zijn spel sterk, verdedigend maakte hij fouten die Borges kon afstraffen.

Het was genoeg voor Borges om steeds iets verder uit te lopen.

Nadal leek terug te slaan in set twee

De 38-jarige Nadal moest zich herpakken en begon sterk aan de tweede set. Nadal won de eerste game en kon dat momentum even vasthouden. Zijn tegenstander kwam echter terug tot 2-2 en de foutenlast bij Nadal nam toe, waardoor een 93ste titel er niet in zat.

ANP Nuno Borges kust de beker na zijn overwinning op Nadal

"Ik weet dat iedereen wilde dat Rafael zou winnen", vertelde Borges direct na zijn zege. "Een deel van mij wilde dat ook, maar er was iets nog groter in mij waardoor ik doorzette. Ik moest er staan op de momenten dat het ertoe deed en ik had niet beter kunnen spelen. Ik ben erg emotioneel."