ANP Leo Borg in actie tegen Rafael Nadal

NOS Sport • vandaag, 18:04 Nadal verslaat zoon van Björn Borg (21) op graveltoernooi in Zweden

Rafael Nadal heeft in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen in twee sets gewonnen van Leo Borg, de zoon van tennislegende Björn Borg: 6-3, 6-4. De twee troffen elkaar op de Nordea Open in het Zweedse Bastad.

De 21-jarige Borg kon geen vuist maken tegen Nadal, die zich in Zweden voorbereidt op zijn laatste Olympische Spelen.

Voor de jonge Borg was het een speciale aangelegenheid, aangezien hij in 2021 aan de Spaanse sportkrant Marca meldde dat Rafael Nadal altijd zijn idool is geweest.

Borg staat aan het begin van zijn carrière en speelt voornamelijk in het futurecircuit, het derde niveau van het proftennis. Zijn vader, 68 jaar oud inmiddels, won elf grand slams. Hij was zes keer de beste op Roland Garros en vijf keer op Wimbledon.

ANP Nadal wint in Bastad van Leo Borg

De intussen 38-jarige Nadal deed op negentienjarige leeftijd voor het laatst mee op het ATP-toernooi in Bastad, in 2005. Toen won hij door in de finale de Tsjech Tomáš Berdych te verslaan.

Dit jaar keert Nadal terug naar het graveltoernooi. Hij verkiest de Swedish Open boven Wimbledon. Eerder vertelde hij daarvoor te kiezen zodat hij niet vlak voor de Spelen van ondergrond hoeft te wisselen.