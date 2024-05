Getty Images

NOS Sport • vandaag, 14:30 Griekspoor op bezoek bij Nadal: 'Dit is bijzonder, of ik wilde komen trainen' Franklin Stoker redacteur Tennis

Er breken drie bijzondere dagen aan voor Tallon Griekspoor. De 27-jarige tennisser traint vanaf morgen op Mallorca met niemand minder dan Rafael Nadal, die toewerkt naar zijn laatste Roland Garros.

"Ik kreeg een bericht van Carlos Moyá (de coach van Nadal, red.) of ik wilde komen trainen", vertelt Griekspoor in gesprek met de NOS. "Dit is bijzonder, helemaal gezien de fase waarin Nadal zich momenteel bevindt. Ik heb ook nooit tegen hem gespeeld of met hem getraind."

Afscheidsjaar Nadal

De 37-jarige Spaanse tennislegende is bezig aan zijn afscheidsjaar, met name vanwege fysiek malheur. Nadal hoopt op het gravel van Roland Garros, dat zondag 26 mei begint, nog een keer te schitteren op het grandslamtoernooi dat hij liefst veertien keer won.

Nadal woont op Mallorca en heeft daar een eigen academie. Daar nodigt de 22-voudig grandslamkampioen geregeld topspelers uit om mee te trainen.

Griekspoor weet dat hij op Mallorca zijn borst nat kan maken. "Op de training laat hij nog altijd een waanzinnig niveau zien. Ik trainde vorige week in Rome met Alexander Zverev op de baan naast Nadal en we keken onze ogen uit hoe goed hij nog is. Een ongelooflijk niveau."

0:53 Nadal emotioneel na uitschakeling en eerbetoon in Madrid

Griekspoor is geen onbekende op Mallorca. Hij heeft daar in het verleden vaker getraind, omdat coach Dennis Schenk er woont. De twee werkten een aantal jaar geleden intensief samen en hebben nog steeds een goede band. Schenk begeleidt Griekspoor dan ook de komende dagen.

"Nadal vroeg al vaker of ik met hem wilde komen trainen, maar dat ging om diverse redenen telkens niet door", zegt Griekspoor. "Hij was altijd mijn favoriet. Ik speelde vroeger altijd in dezelfde kleding als hij."

Tegenvallend gravelseizoen

De Nederlander kan de trainingen met Nadal goed gebruiken. De huidige nummer 26 van de wereld beleeft een tegenvallend gravelseizoen met snelle uitschakelingen in Rome, Boekarest en Monte Carlo. Op het masterstoernooi in Madrid won hij wel van de Deense topper Holger Rune.

Griekspoor reist vrijdagavond door naar het Zwitserse Genève. Hij speelt daar zijn laatste voorbereidingstoernooi voor Roland Garros.