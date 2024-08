Hartono wint Nederlands onderonsje in kwalificatie US Open, Brouwer strandt

In een Nederlands onderonsje was de 28-jarige Drentse haar drie jaar jongere landgenote Suzan Lamens de baas. Hartono, de enige Nederlandse nog in het kwalificatietoernooi, versloeg haar landgenote met 6-3, 6-3.

In de tweede ronde treft Hartono, die haar debuut kan maken op Flushing Meadows, de Canadese Rebecca Marino. Hartono is de nummer 149 van de wereld, Marino staat tien plekken hoger.

Exit Brouwer

Eerder al verloor Tim van Rijthoven zijn partij in de eerste ronde. Jesper de Jong is de enige Nederlandse man nog in het kwalificatietoernooi. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de Kazach Denis Jevsejev.