AFP Arantxa Rus

NOS Sport • vandaag, 20:50 Rus naar tweede ronde in Cleveland, De Jong door in kwalificatietoernooi US Open

Arantxa Rus heeft de tweede ronde van het WTA-toernooi in Cleveland bereikt. Ze won in twee sets van de Italiaanse Lucia Bronzetti (WTA-68): 6-3, 7-6.

Rus, de nummer 96 van de wereld, wist dan wel in twee sets af te rekenen met de Italiaanse, maar makkelijk ging het niet. De harde wind maakte het lastig op het Amerikaanse hardcourt.

In de eerste set hadden de vrouwen moeite om hun eigen servicegames binnen te halen. Dat lukte gezamenlijk maar vier keer, maar dankzij een goede start hield Rus de overhand.

In de tweede set viel er geen enkele break te noteren. Rus had nog wel vier breekpunten, maar er moest een tiebreak aan te pas komen. Daarin kwam de Nederlandse op een 3-0 voorsprong en Bronzetti kreeg dat gat niet meer verkleind. Na twee uur kon Rus de armen in de lucht steken.

De Jong wint in kwalificatie US Open

Ook in de VS, maar dan ongeveer 750 kilometer verderop, probeert Jesper de Jong zich te plaatsen voor de US Open. De Nederlander is goed begonnen aan het kwalificatietoernooi: hij versloeg in de eerste ronde de Braziliaan Gustavo Heide: 6-3 en 6-0.

In de tweede ronde speelt De Jong tegen de Kazach Denis Jevsejev. In totaal moeten drie rondes worden overleefd. De Jong wist in mei nog via het kwalificatietoernooi deelname aan Roland Garros af te dwingen.

Meer Nederlanders

Ook Tim van Rijthoven, Gijs Brouwer, Suzan Lamens en Arianne Hartono willen zich via het kwalificatietoernooi plaatsen voor de US Open.

Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdschema in New York. Dat geldt ook voor Arantxa Rus.