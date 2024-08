Getty Tallon Griekspoor in Cincinnati

NOS Sport • vandaag, 22:25 Griekspoor ook bij masterstoernooi Cincinnati al in eerste ronde uitgeschakeld

Tallon Griekspoor is al in de eerste ronde van het masterstoernooi in Cincinnati uitgeschakeld. De Nederlandse nummer 41 van de wereldranglijst boog met 1-6, 7-5, 2-6 in drie sets voor de Amerikaan Alex Michelsen, de mondiale nummer 57.

Griekspoor kreeg geen vat op de opslag van de 19-jarige Michelsen, die pas bij een 5-6 achterstand in de tweede set even wat in leek te houden. Zijn Nederlandse opponent aarzelde niet en tegen de verhouding in pakte hij de set. In de derde set stond Griekspoor echter, net als in de eerste set, al snel een dubbele break achter.

Twee games

Griekspoor, die bij het masterstoernooi in Montreal ook al in de eerste ronde eruit vloog, pakte nog twee games, waarna de Amerikaan het duel besloot met een ace.

Bij de net afgelopen Olympische Spelen in Parijs verloor de Nederlander in het enkelspel in de tweede ronde van Carlos Alcaraz.

In het dubbelspel overkwam hem samen met Wesley Koolhof hetzelfde tegen Alcaraz en Rafael Nadal.