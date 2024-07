ANP

NOS Sport • vandaag, 20:00 Griekspoor en Koolhof pas in supertiebreak ten onder tegen Nadal en Alcaraz

Net geen stunt voor Tallon Griekspoor en Wesley Koolhof op het olympisch tennistoernooi. In de tweede ronde van het dubbelspel bleken ze niet opgewassen tegen het Spaanse topduo Carlos Alcaraz-Rafael Nadal: 6-4, 6-7 (2), 10-2.

Het publiek in Court Suzanne Lenglen, het tweede stadion van Roland Garros, was zwaar op de hand van de Spanjaarden. Met grote regelmaat werd er luidkeels "Rafa, Rafa!", gescandeerd.

De 38-jarige Nadal is op zijn geliefde Parijse gravel immers bezig aan een van de laatste kunstjes in zijn carrière. De 22-voudig grandslamwinnaar heeft nog steeds niet besloten wanneer hij precies gaat stoppen, maar fysiek gezien is hij niet meer zo goed en soepel als voorheen.

Nadalcaraz

Dat bleek gisteren in het enkelspel, waar hij een maatje te klein was voor rivaal en generatiegenoot Novak Djokovic (6-1, 6-4). In het dubbelspel hoopt hij aan de zijde van het pas 21-jarige supertalent Alcaraz nog een kroon op zijn glansrijke carrière te zetten.

Reuters Vuistjes bij Alcaraz en Nadal

'Nadalcaraz', zoals het gelegenheidsduo in Parijs genoemd wordt, had in de eerste set aan één break voldoende. Halverwege die eerste set moest Koolhof, nota bene de enige dubbelspecialist van het duel, zijn servicebeurt inleveren.

Het Nederlandse duo wist lange tijd nauwelijks kansen af te dwingen op de Spaanse service. Alleen Nadal moest een keer een breakpoint wegwerken.

Tweede set

Dat spelbeeld veranderde bij 3-4 in de tweede set, toen Alcaraz in de problemen kwam op zijn opslagbeurt. Twee breakpoints waren echter niet aan Griekspoor en Koolhof besteed.

Reuters Koolhof en Griekspoor dulden geen liplezers bij hun overleg

Meer dan een tiebreak zat er daardoor niet in. Daarin namen de Nederlanders een 4-1 voorsprong. Een fraai punt van Koolhof kon zelfs op een bewonderend applaus van Nadal rekenen. Met enkele solide punten sleepten Koolhof en Griekspoor de set naar zich toe.

Er wordt in het olympisch toernooi geen derde set gespeeld, maar een supertiebreak tot de tien punten. Nadal en Alcaraz namen daarin een riante 5-0 voorsprong. Na enkele onnodige Nederlandse fouten en snoeiharde Spaanse smashes was de supertiebreak razendsnel beslist in het voordeel van 'Nadalcaraz'.

Overige Nederlanders

Er zijn nog twee kansen voor Nederland op een tennismedaille in Parijs. Morgen spelen Robin Haase en Jean-Julien Rojer om een plek in de kwartfinales van het mannendubbel tegen de Amerikanen Taylor Fritz en Tommy Paul.

In het gemengd dubbel nemen Koolhof en Demi Schuurs het dan in de kwartfinale op tegen Andrea Vavassori en Sara Errani uit Italië.