Week na olympische uitschakeling verliest Griekspoor ook in Montreal

Precies een week nadat hij werd uitgeschakeld op de Olympische Spelen, heeft Tallon Griekspoor een weinig gelukkige terugkeer op de ATP-tour beleefd. In Montreal verloor hij in twee sets van Lorenzo Sonego: 7-6 (7), 5-7, 6-4.

Daarmee doet Nederlands beste tennisser opnieuw slechte zaken op de wereldranglijst. Maandag zakte hij al twaalf plekken naar de veertigste plaats, omdat hij veel punten kwijtraakte die hij vorig jaar in Washington verzamelde. Daar speelde Griekspoor de finale van het ATP-toernooi.

Nummer 57

De 29-jarige Italiaan Sonego is de nummer 57 van de wereld. Hij werkte in de tiebreak twee setpunten van Griekspoor (28) weg. In de tweede set kwam Sonego een break voor, maar Griekspoor knokte zich terug en sleepte een derde set uit het vuur.