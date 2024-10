Zoekende Van de Zandschulp in Antwerpen niet opgewassen tegen Giron

Botic van de Zandschulp heeft in de eerste ronde van het indoortoernooi in Antwerpen vrij kansloos verloren. Marcos Giron (ATP-47) klopte hem met 6-4, 6-1.

Na een vlekkeloze start met twee games op love begon de eerste opslag van Van de Zandschulp vanaf 2-2 te haperen. Giron profiteerde in de negende game met een break op love en haalde vervolgens op zijn eigen opslag de set binnen.

Daarna ging het van kwaad tot erger bij Van de Zandschulp (ATP-68), die Giron in de vorige drie duels één keer klopte. De soepel bewegende Amerikaan liep in de tweede set in rap tempo weg naar 4-0 en zag de zoekende Van de Zandschulp alleen maar meer fouten maken (38 totaal).