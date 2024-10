Griekspoor dicht bij stunt tegen geïrriteerde Zverev, maar verliest alsnog

Tallon Griekspoor heeft het Alexander Zverev, de nummer drie van de wereld, heel erg moeilijk gemaakt bij het masterstoernooi in Shanghai, maar de Nederlander moest in de derde ronde uiteindelijk toch zonder stunt van de baan stappen: 6-7 (6), 6-2, 6-7 (5).

Griekspoor begon goed aan de wedstrijd. Al in de eerste servicegame van Zverev kreeg de Nederlander drie kansen op een break, maar de Duitser sloeg ze alle drie weg.

Dat waren niet de enige kansen voor de goed serverende Griekspoor. Op een 4-3 stand kreeg de nummer 40 van de wereld wederom twee mogelijkheden op een break, maar wederom was Zverev op het juiste moment bij de les.

Geïrriteerde Zverev

De nummer drie van de wereld was dat overigens niet de hele wedstrijd. Na verschillende missers en een discussie met de scheidsrechter over het al dan niet twee keer stuiteren van de bal, raakte Zverev behoorlijk geïrriteerd.

Toch wist Griekspoor geen gebruik te maken van de gemoedstoestand van Zverev. De Nederlander en de Duitser gaven elkaar ook in de eerste tiebreak weinig toe. Door slordigheid van Griekspoor ging de eerste set uiteindelijk naar zijn tegenstander.

Griekspoor walst over Zverev heen

In de tweede set speelde Griekspoor veel minder slordig. De 28-jarige tennisser liet de inmiddels weer rustig geworden Zverev alle hoeken van de baan zien en de Duitse finalist van Roland Garros ging steeds meer fouten maken.

Meer moeite, vier matchpoints weggewerkt

Daarna ging het minder makkelijk voor Griekspoor. Hij kreeg meer moeite met het behouden van zijn eigen servicegames en moest vier breakkansen toestaan in zijn eerste twee servicebeurten.

Toch lukte het elke keer om in de wedstrijd te blijven. Zelfs toen hij op 5-6 vier wedstrijdpunten tegen kreeg, toonde de Nederlander karakter. Een tiebreak moest beslissing brengen.

In die tiebreak toonde Zverev veel klasse en pakte de Duitser snel een 6-2 voorsprong. Griekspoor leek op karakter toch weer terug te kunnen komen, maar verspeelde de kans op de winst alsnog. Op Zverevs achtste matchpoint miste hij een eenvoudige volley.

Djokovic op weg naar 100 toernooizeges?

Djokovic kan in China zijn 100ste titel winnen. Mocht dat lukken, is hij de derde tennisser ooit die zo veel toernooien won. Alleen Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) is dat ooit gelukt.