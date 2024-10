Griekspoor knokt zich naar tweede ronde masterstoernooi Shanghai

Tallon Griekspoor heeft met enige moeite de tweede ronde van het masterstoernooi in Shanghai gehaald. De Nederlandse nummer 39 van de wereld won in drie sets van Facundo Díaz, de mondiale nummer 57: 6-4, 6-7 (6), 6-3.

Griekspoor begon sterk aan de wedstrijd. Op 3-3 in de eerste set brak hij de service van zijn Argentijnse opponent. Zijn eigen servicebeurten won hij vervolgens eenvoudig, waardoor set één met 6-4 een prooi was voor de Nederlander.

In de tweede set was Griekspoor hard op weg naar de zege. Hij kon op 5-4 serveren voor de wedstrijd, maar precies op dat moment herpakte Díaz zich. Het lukte Griekspoor niet de wedstrijd in twee sets te beslissen, want ook in de tiebreak gaf hij een voorsprong weg. De Noord-Hollander kreeg zelfs een wedstrijdpunt, maar Díaz knokte zich opnieuw terug.