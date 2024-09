Captain Haarhuis laat routinier Haase buiten selectie voor Davis Cup Finals

Begin deze maand keerde de routinier uit Den Haag na een afwezigheid van 2,5 jaar terug in de vijfkoppige selectie van het Nederlandse Davis Cup-team. In het dubbelspel staat Haase momenteel op de 62ste plek van de wereldranglijst.

Haarhuis had Haase geselecteerd voor het dubbelspel in de groepsfase van het toernooi, dat werd gehouden in het Italiaanse Bologna. Daarin kwam Haase uiteindelijk niet in actie. Wesley Koolhof en Botic van de Zandschulp vormden het duo, terwijl ze vrijwel nooit samen dubbelen.