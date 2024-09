EPA Het Nederlands Davis Cup-team

NOS Sport • vandaag, 13:48 Tennissers treffen het Spanje van Alcaraz in kwartfinales Davis Cup

De Nederlandse tennissers nemen het in november in de kwartfinales van de Davis Cup Finals in het Spaanse Málaga op tegen Spanje. Dat heeft de loting voor het finaletoernooi uitgewezen.

Dat betekent dat Nederland stuit op onder anderen Carlos Alcaraz, de nummer drie van de wereld. Alcaraz won dit seizoen Roland Garros en Wimbledon en werd tweede op de Olympische Spelen.

Bij Nederland is Tallon Griekspoor de speler met de hoogste ranking. Hij staat 38ste op de wereldranglijst. Botic van de Zandschulp staat dertig posities lager, maar stuntte onlangs bij de US Open wel met winst in de tweede ronde op Alcaraz.

Speeldagen nog niet bekend

De ploeg van bondscoach Paul Haarhuis plaatste zich vorige week voor de Finals door in de groep met titelverdediger Italië, Brazilië en België als tweede te eindigen. Opponent Spanje won de Davis Cup in de huidige vorm in 2019.

Als Nederland wint, wacht in de halve finales Duitsland of Canada. De knock-outfase van het landentoernooi vindt van 19 tot en met 24 november plaats. De precieze speeldagen worden later bekendgemaakt.

Titelhouder Italië neemt het aan de andere kant van het schema in de kwartfinales op tegen Argentinië. De tennissers uit de Verenigde Staten treffen Australië.