ANP Van de Zandschulp na het winnende punt

NOS Sport • vandaag, 06:28 Megastunt Van de Zandschulp op US Open: verslaat wereldtopper Alcaraz in drie sets

Botic van de Zandschulp heeft op de US Open voor een daverende verrassing gezorgd. De Nederlander schakelde met Carlos Alcaraz een van de topfavorieten voor de eindzege uit zonder een set te verliezen: 6-1, 7-5, 6-4.

Van de Zandschulp, de nummer 74 van de wereldranglijst, begon uitstekend aan de wedstrijd door de eerste set met 6-1 te winnen. Hij gaf die start een goed vervolg, door de Spanjaard uiteindelijk in straight sets te verslaan. Het winnende punt was tekenend: een harde service van Van de Zandschulp waar Alcaraz geen antwoord op had.

De 28-jarige Nederlander vierde het winnende punt opvallend ingetogen: met een gebalde vuist, zonder een spoor van emotie, liep hij naar het net om Alcaraz de hand te schudden.

"Ik weet niet wat ik moet zeggen", stamelde de Nederlander direct na afloop op het hardcourt in New York. "Dit was een ongelofelijke avond voor me. Natuurlijk was ik wel nerveus, maar als je zo'n speler wil verslaan moet je rustig blijven en je hoofd erbij houden."

Eerste Nederlander sinds Haarhuis in 1991

Van de Zandschulp zette ook in historisch opzicht een bijzondere prestatie neer. Hij werd de eerste Nederlander die een top drie-speler uitschakelde op de US Open sinds 1991. Destijds won Paul Haarhuis van Boris Becker.

Alcaraz is de huidige nummer drie van de wereldranglijst en wist deze zomer zowel Roland Garros als Wimbledon te winnen, een unieke combinatie. Alcaraz werd pas de zesde man met deze prestatie in de 'open era' van het tennis. Hij haalde tevens de finale van het olympisch tennistoernooi in Parijs.

Nog nooit werd Alcaraz al zo vroeg uitgeschakeld op de US Open: tot vannacht was zijn zwakste prestatie in toernooi het behalen van de kwartfinales.

Van de Zandschulp gaf voor de US Open aan goed in zijn vel te zitten. Dat bewees hij al in de eerste ronde door in straight sets van de Canadees Denis Shapovalov te winnen. Vannacht schakelde hij met Alcaraz dus een absolute wereldtopper uit.

In de volgende ronde wacht de Brit Jack Draper, de nummer 25 van de wereldranglijst.