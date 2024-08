NOS Sport • vandaag, 11:44 Van de Zandschulp zocht voor US Open 'bewust weer gevoel van winnen'

Botic van de Zandschulp zit "goed in zijn vel" bij de start van de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De 28-jarige Nederlander bereidde zich voor met challenger-toernooien in Europa en hoopt dat zijn positieve gevoel zich uitbetaalt in New York.

1:05 Van de Zandschulp begint positief aan US Open: 'Zit weer goed in mijn vel'

"Het voornaamste is dat ik weer goed sta te spelen, goed in mijn vel zit. Dan komen de resultaten vanzelf weer", zei Van de Zandschulp na een training op de hardcourtbanen.

Hoe anders was dat drie maanden geleden. Na zijn aftocht op Roland Garros dacht hij aan stoppen. De geboren Wageninger zat in de put en leek helemaal geen weg omhoog meer te zien.

Na uitschakelingen in Rosmalen (eerste ronde) en Wimbledon (tweede ronde) zocht hij zijn heil in graveltoernooien op een lager niveau. "Ik heb bewust gekozen om dat gevoel van winnen weer te krijgen, en het gevoel om meerdere wedstrijden achter elkaar te spelen."

ANP Botic van de Zandschulp

In combinatie met een periode van rust bleek dat het juiste recept om het plezier weer terug te vinden. "Vanaf Wimbledon, en daarna, had ik het weer naar mijn zin om op de baan te staan. Alles op een rijtje zetten en even van de tennisbaan af heeft mij zeker geholpen."

In New York kijkt de huidige nummer 74 van de wereldranglijst weer vooruit. "Ik zou graag weer terug willen naar rond de vijftig. En van daaruit verder kijken. Ik heb natuurlijk niet een heel goed begin van het jaar gehad, dus het zou fijn zijn als ik het eind van het jaar nog goed kan doen."

Uitgesproken en onberekenbare opponent

Van de Zandschulp neemt vandaag het in de eerste ronde op tegen de onberekenbare Denis Shapovalov. "Je weet nooit wat je van hem kan verwachten", dubt Van de Zandschulp over de Canadese nummer 105 van de wereld.

"Zelfs in wedstrijden, soms een set heel goed, dan weer een set heel slecht. Het wisselt heel erg bij hem. Maar het is iemand die veel winners kan slaan, weinig moeite nodig heeft om power in zijn slag te krijgen. Een heel pittige opgave."

David Kirouac-USA Today Sports Denis Shapovalov

Shapovalov was een van de tennissers die zich uitspraken over het uitblijven van een schorsing voor Jannik Sinner. De Italiaanse nummer één van de wereld testte eerder dit jaar tweemaal positief op doping, maar ging vrijuit.

"Different rules for different players", plaatste Shapovalov op X, waar onder anderen ook Nick Kyrgios zijn vraagtekens zette bij de zaak-Sinner.

Van de Zandschulp mengt zich niet graag in zulke discussies. "Ik hou er niet zo van als er zo over collega's wordt gepraat. Natuurlijk is het groot nieuws en wordt erover gesproken. Iedereen heeft, vooral online, zijn mening klaar. Maar wat ik ervan vind, gaat heel weinig veranderen."

"Als ik er eerder mee te maken had gehad, zou ik er misschien meer een mening over hebben", ging Van de Zandschulp verder. "Als ze zeggen dat hij niets heeft gedaan, dan is dat denk ik ook het geval."

Ook zijn coach Peter Lucassen is blij dat Van de Zandschulp de weg omhoog heeft gevonden:

2:43 Coach tevreden na teruggekeerd plezier bij Van de Zandschulp: 'Langzaam weg omhoog vinden'