Collega's kritisch op uitblijven dopingschorsing Sinner: 'Zou er twee jaar uit moeten liggen'

"Belachelijk. Of het nu per ongeluk was of gepland, je zou er twee jaar uit moeten liggen. Je hebt er profijt van gehad", plaatst Nick Kyrgios op X. De altijd uitgesproken Australiër gelooft weinig van het verweer van Sinner en diens advocaat, die stelden dat het verboden middel clostebol via massages per ongeluk in het lichaam van de tennisser was gekomen.