AFP Jannik Sinner

NOS Sport • vandaag, 16:51 Tennisser Sinner test positief op doping, maar niet geschorst: 'Diep ongelukkige periode'

Jannik Sinner is in maart twee keer positief getest op het verboden middel clostebol. De 23-jarige Italiaanse nummer een van de wereld wordt niet geschorst, omdat zijn verklaring wordt geaccepteerd door de integriteitscommissie van de ITF.

De masseur van de tennisser had tijdens het toernooi van Indian Wells een wond aan zijn vinger behandeld met een spray die in Italië vrij verkrijgbaar is. Die spray bevatte het middel clostebol, een anabole steroïde. Door massages is dat middel in lage waarden in het lichaam van Sinner gekomen.

Sinner, die maandagavond het masterstoernooi van Cincinnati op zijn naam schreef, moet wel zijn prijzengeld en de ATP-punten van Indian Wells inleveren. De Italiaan verloor in de halve finales van Carlos Alcaraz.

AFP Jannik Sinner

Bij een positieve dopingtest volgt automatisch een voorlopige schorsing. Sinner ging in beide gevallen met succes in beroep tegen die voorlopig schorsingen en kon daardoor blijven tennissen. Op 15 augustus volgde een hoorzitting bij Sport Resolutions, waarbij de onafhankelijke rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van schuld of nalatigheid in de zaak.

De International Tennis Integrity Agency (ITIA) laat de zaak verder rusten na overleg met wetenschappelijke experts, die eveneens concludeerden dat de uitleg van Sinner geloofwaardig was en dat hij de overtredingen niet opzettelijk beging.

'Uiterst serieus'

"We nemen elke positieve test uiterst serieus en zullen altijd de strenge procedures toepassen die door WADA zijn vastgesteld. We danken het onafhankelijke tribunaal voor de snelheid en duidelijkheid van zijn beslissing", aldus Karen Moorhouse, bestuursvoorzitter van ITIA.

Sinner is opgelucht dat de zaak is afgerond. "Ik zal deze uitdagende en diep ongelukkige periode nu achter me laten", schrijft hij op Instagram. "Ik zal alles blijven doen wat ik kan om ervoor te zorgen dat ik mij blijf houden aan het antidopingprogramma van ITIA. Ik heb een team om me heen dat dat ook nauwgezet naleeft."