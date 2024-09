Reuters Koolhof en Griekspoor vliegen elkaar in de armen

NOS Sport • vandaag, 14:43 Status tennissers veranderd na nieuw Davis Cup-succes: 'Merk zeker respect'

Een dag na het bereiken van de kwartfinales in de Davis Cup zijn de Nederlandse tennissers weer terug in eigen land. In een poule met Italië, Brazilië en België eindigde de Nederlandse ploeg als tweede, waarmee de laatste acht werden bereikt. Dat ging in Bologna echter niet zonder slag of stoot.

"We hebben het onszelf moeilijk gemaakt door op dinsdag het dubbelspel tegen België niet te winnen, waarin we echt beter waren", vertelt bondscoach Paul Haarhuis. "Maar dan vind ik het knap dat we toch een manier hebben gevonden om ons te kwalificeren. Daar ben ik heel blij mee en trots op."

Het is de derde opeenvolgende keer dat Nederland de kwartfinales van de Davis Cup bereikte, waarmee de ploeg van Haarhuis tot de sterkste landenteams van de laatste jaren mag worden gerekend. Op de landenranglijst van de Davis Cup staat Nederland nu zesde.

Met de goede prestaties van het landenteam van de laatste jaren is internationaal respect afgedwongen, merkt Haarhuis.

Veranderende status

"Al voor deze Davis Cup voelde ik in de tennisgemeenschap dat we een andere status hebben gekregen", zegt de bondscoach. "We hebben vorig jaar van de Verenigde Staten gewonnen, net zoals twee jaar geleden, toen we ook nog van Groot-Brittannië wonnen. Landen die op papier veel sterkere spelers hadden."

We moeten het echt van het collectief hebben, en dat gaat al jaren heel goed. Paul Haarhuis

"Daar wordt wel met respect naar gekeken, merk ik", vervolgt Haarhuis. "Ze weten inmiddels dat wij toch wel een tegenstander zijn waar ze rekening mee moeten houden."

"De andere tennislanden zien onze resultaten natuurlijk ook en weten dat wij geen Djokovic, Alcaraz of Sinner in ons team hebben. En toch halen we iedere keer de kwartfinales in de Davis Cup. Dat geeft aan dat we heel goede teamspelers hebben. We moeten het echt van het collectief hebben, en dat gaat al jaren heel goed."

ANP Het Nederlandse Davis Cup-team: Paul Haarhuis, Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Robin Haase en Wesley Koolhof

Een grote rol in het Nederlandse succes was ditmaal weggelegd voor Botic van de Zandschulp, die vorige maand stuntte op de US Open door Carlos Alcaraz te verslaan. In Bologna was hij echter belangrijk in het dubbelspel, samen met Wesley Koolhof. Het is een rol waarin de tennisfan hem nog niet vaak zag.

Voor Haarhuis kwam het echter niet als een verrassing dat Van de Zandschulp zo sterk was in het dubbelspel. "Wij proberen altijd dingen uit en hadden op de trainingen het gevoel dat Botic en Wesley erg goed stonden te spelen. Net als Tallon (Griekspoor, red.) en Wesley overigens."

"We hebben uiteindelijk vastgehouden aan de eerste doubles-wedstrijd die Van de Zandschulp en Koolhof weliswaar verloren, maar waarin ze goed speelden. En dat heeft zich uitbetaald", refereert Haarhuis aan de beslissende overwinning die de Nederlanders boekten op de Italianen.

Canada of Spanje

Vanaf 19 november worden in het Spaanse Málaga de beslissende Davis Cup-wedstrijden afgewerkt. In de kwartfinales treft Nederland hoogstwaarschijnlijk Spanje of Canada. Dat zijn twee landen met enkele erkende toppers in de gelederen.

"In de kwartfinale weet je dat je moeilijke tegenstanders kunt krijgen. Dat is nou eenmaal zo. Ik hoop zelf vooral op Canada, maar wat je hoopt en wat er gebeurt is niet altijd hetzelfde", stelt Haarhuis nuchter.

"Tegen Canada zijn er toch wel wat kansen. Griekspoor heeft het niveau in zich om van Félix Auger-Aliassime te winnen en Van de Zandschulp heeft van Denis Shapovalov gewonnen op de US Open. En ook in het dubbelspel zijn we zeker niet kansloos."

ANP Koolhof (l) en Van de Zandschulp

Op dit moment is het voor de Nederlandse tennissers vooral zaak om rust te pakken. Na een week van wedstrijden in het Italiaanse Bologna hebben ze nog geen tijd gehad om bij te slapen.

"Het was laat vannacht", zegt Haarhuis. "Maar niet omdat we het nou zo uitgebreid gevierd hebben. We waren laat klaar en voordat we alle pers en alles gehad hadden... Ik lag pas rond 2 uur in mijn bed."

Erg is dat niet: wat overheerst bij het Nederlandse team is blijdschap over het bereiken van de volgende ronde.