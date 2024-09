NOS Sport • vandaag, 18:17 • Aangepast vandaag, 21:17 Nederland terug in strijd om finaletoernooi Davis Cup na winst op Brazilië

Nederland is door een 2-1 overwinning op Brazilië terug in de race om een plaats in het finaletoernooi van het Davis Cup-toernooi. Wesley Koolhof en Botic van de Zandschulp wonnen de beslissende dubbelpartij in Bologna in twee sets van Rafael Matos en Marcelo Melo: 6-4, 7-6 (5).

Daarmee houdt Nederland zicht op de Davis Cup Finals, het grootste landentoernooi in het mondiale tennis. De twee beste teams in de groepsfase plaatsen zich voor dat toernooi van 19 tot en met 24 november in Málaga.

Dinsdag verloor Nederland in de poule van België (2-1). Daardoor moest de ploeg van captain Paul Haarhuis van Brazilië winnen, anders zou het laatste duel met Italië, komende zondag, nergens meer om gaan.

Van de Zandschulp verloor het eerste enkelduel met Brazilië met 2-0 in sets van Joao Fonseca: 4-6, 6-7 (4). Daarmee begon Nederland na de eerdere nederlaag tegen België (1-2) opnieuw slecht en leek het af te stevenen op uitschakeling in de poule.

ANP

Maar Tallon Griekspoor bracht Nederland terug in de wedstrijd tegen Brazilië: 1-1. De 28-jarige Haarlemmer won met dominant tennis (7-6 (2), 6-4) van Thiago Monteiro (ATP-76).

Dubbelpartij

Koolhof en Van de Zandschulp moesten er hard voor werken tegen Matos en Melo. In de eerste set leken de Brazilianen nog terug te komen naar 5-5, maar de game viel dan toch de goede kant op voor Nederland.

In de tweede set brak het Nederlandse duo de Brazilianen met een lovegame en kwam knap op 4-2. Maar ze werden terug gebroken op de service van Van de Zandschulp. Dat gebeurde in de eerste set ook al.

Daarna moest een tiebreak de beslissing brengen. Mede door drie fouten van Melo kwamen Koolhof en Van de Zandschulp van 2-0 achter naar 5-2 voor. Een dubbele servicefout bracht de Brazilianen nog terug in de wedstrijd. Maar Koolhof bleef koel en sloeg het winnende punt: 7-5.

Twee breakkansen

Eerder op de avond revancheerde Griekspoor zich dus voor de verliespartij tegen de Belg Zizou Bergs. Hij kon de eerste set tegen Monteiro al redelijk makkelijk naar zich toe trekken met twee breakkansen op 5-4. Toch moest een tiebreak uiteindelijk uitkomst bieden. Griekspoor (ATP-39) won die betrekkelijk eenvoudig, mede dankzij een paar onnodige fouten van Monteiro.

In de tweede set serveerde Griekspoor geweldig. Hij brak de Braziliaan in de vijfde game en won met 6-4.

EPA

Van de Zandschulp verslikte zich in deze eerste wedstrijd tegen Brazilië in Fonseca die toch negentig plekken lager staat op de wereldranglijst (ATP-158). De Braziliaan serveerde goed en was op minder fouten te betrappen dan de Nederlander die geen enkele kans op een breekpunt kreeg.

De 18-jarige Fonseca is bezig aan een opmars in het tennis. Begin dit jaar stond hij nog buiten de top 700 van de wereld.