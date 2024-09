Italiaanse tennissers verslaan Brazilië in Davis Cup-poule van Oranje

De Italiaanse tennissers hebben in de groepsfase van de Davis Cup gewonnen van Brazilië. De landen zitten in dezelfde poule als Nederland, dat dinsdag verloor van België .

De vier landen nemen het in Bologna tegen elkaar op. De twee beste teams van de groep plaatsen zich voor de Davis Cup Finals van 19 tot en met 24 november in Málaga.

Italië titelverdediger

De Italianen wonnen vorig jaar de Davis Cup door in de finale te winnen van Australië. De grote man bij Italië was toen Jannik Sinner. De nummer een van de wereld is er in Bologna niet bij. Hij krijgt rust na het winnen van de US Open. Ook Lorenzo Musetti (ATP-19) ontbreekt.