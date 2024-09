Reuters Botic van de Zandschulp

NOS Sport • vandaag, 16:30 Van de Zandschulp heeft weer plezier op de baan: 'Zege op Alcaraz was bevestiging' Franklin Stoker redacteur NOS Sport

Botic van de Zandschulp heeft het plezier in het tennis terug. "Die zege op Carlos Alcaraz is de bevestiging geweest dat ik deze zomer weer het goede gevoel heb kunnen vinden", kijkt de tennisser een kleine week later terug op die bijzondere overwinning in de tweede ronde van de US Open.

Stiekem had Van de Zandschulp nog in New York willen zijn. Zijn tegenstander Jack Draper, die hem na diens stuntzege op Alcaraz een ronde later versloeg, is inmiddels tot de halve finales van het grandslamtoernooi doorgedrongen.

"Toen ik terug in Nederland was, baalde ik toch wel flink van die nederlaag. Het schema lag open na mijn zege op Alcaraz. Als je goed speelt, wil je die lijn doortrekken. Draper speelde goed tegen mij, maar ik had tweeënhalve set wel genoeg kansen tegen hem. Maar mijn prestaties op de US Open hebben uiteindelijk wel veel zelfvertrouwen gegeven", aldus Van de Zandschulp.

Overwinning op zich

Het is voor Van de Zandschulp een overwinning op zich dat hij weer op deze manier over tennis kan praten na zijn veelbesproken twijfels over de voorzetting van zijn loopbaan.

Hervonden plezier en aanvallend tennissen blijken het belangrijkste medicijn te zijn geweest voor Van de Zandschulp. Hij spreekt in de zomer veelvuldig met een mental coach en al snel wordt duidelijk dat hij vooral veel wedstrijden moet blijven spelen om zijn motivatie terug te vinden.

Ik tenniste voorheen veel te voorzichtig. Nu tennis ik weer om te winnen, daar haal ik ook plezier uit. Botic van de Zandschulp

In de anonimiteit, op achterafbaantjes in challengers en in competitiewedstrijden, vindt Van de Zandschulp dat plezier ook weer. "Op een gegeven moment komt het niveau in wedstrijden weer terug, en dus automatisch ook het plezier", legt hij uit.

"Mijn manier van spelen heeft daar ook aan bijgedragen. Ik denk dat ik nu ook weer veel aanvallender sta te spelen en kom veel vaker naar het net. Die manier van tennissen past denk ik ook beter bij mij, daar krijg je ook plezier voor terug."

Voetvolley

Plezier straalt Van de Zandschulp donderdagochtend ook uit op het nationale trainingscentrum in Amstelveen. Een potje voetvolley met Tallon Griekspoor, captain Paul Haarhuis en Peter Lucassen (de privécoach van Van de Zandschulp) maakt dat na afloop van de training wel duidelijk.

NOS Het Davis Cup-team speelt een potje voetvolley op het nationale trainingscentrum in Amstelveen

Van de Zandschulp en Griekspoor zijn momenteel in voorbereiding op de groepsfase van de Davis Cup in Bologna. De twee spelen volgende week namens Oranje duels met België, Brazilië en gastland Italië. Wesley Koolhof, Jesper de Jong en ook de verrassend geselecteerde Robin Haase sluiten zich later aan bij de selectie.

Voor Van de Zandschulp is de Davis Cup een podium waarop hij al een aantal goede overwinningen op zijn naam heeft staan. De tennisser kijkt er nu vooral naar uit om zijn herwonnen vertrouwen ook volgende week te laten zien.

Vrijuit proberen te spelen, de aanval zoeken, maar bovenal: plezier hebben. Dat is wat Van de Zandschulp ook dan weer zoekt. "In de periode waarin het minder ging, speelde ik eigenlijk te veilig, ik tenniste om niet te verliezen. Het klinkt misschien raar, maar daardoor ging ik juist te veel fouten maken. Nu tennis ik weer vooral om te winnen."

Haarhuis: 'Haase multifunctioneel' Davis Cup-captain Paul Haarhuis legt uit waarom hij weer een beroep op Robin Haase doet, de dubbelspecialist die twee jaar afwezig is geweest in het Davis Cup-team. Haarhuis had pas vier spelers aangewezen. Naast Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren dat Jesper de Jong en Wesley Koolhof. "In het dubbelspel heb je naast Wesley, in mijn ogen duidelijk de kopman in de dubbel, een aantal spelers die in aanmerking komen. Het ligt dicht bij elkaar." Haarhuis vertelt dat Haase multifunctioneel is, omdat die zowel rechts als links op de baan inzetbaar is. "En hij heeft veel ervaring, waardoor hij op het laatste moment kan schakelen. Ik denk dat hij het minst onrustig wordt als ik hem op het laatste moment aanwijs voor de dubbel, bijvoorbeeld als Tallon net een zware driesetter heeft verloren." De 37-jarige Haase, die er in september 2022 voor het laatst bij was tegen Uruguay, krijgt de voorkeur boven de eveneens ervaren dubbelspecialisten Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop.